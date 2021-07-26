Больше миллиарда евро заплатит Евросоюзу Россия из-за нового углеродного налога
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Больше миллиарда евро заплатит Евросоюзу Россия из-за нового углеродного налога

11:48:387/26/2021Фото: pixabay
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В нашей стране считают это нарушением правил Всемирной торговой организации.

Почти миллиард евро потратит Россия в качестве пошлины

Больше миллиарда евро в качестве пошлины заплатит России в том случае, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщает РБК.
Как отмечает СМИ, поставщики товаров с большим углеродным следом, таких как железо, сталь, азотные удобрения, электроэнергия, алюминий и прочие, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную адвалорную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в ЕС подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро, таким образом налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.

Отметим, что в нашей стране налог Евросоюза считают несовместимым с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

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