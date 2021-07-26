Сила божья в молитвах Архангелу Гавриилу: самая важная молитва

Православные праздники, на первый взгляд, могут показаться достаточно аскетичными. Но если заглянуть глубже, то у каждого из них есть своя интересная история, традиции и обычаи, запреты и обязательства. Вот и 26 июля грядет очередное торжество в календаре верующих – День Архангела Гавриила.
Слово «архангел» происходит с греческого языка и состоит из нескольких существительных, значение которых трактуется как «первозданный», «имеющий власть». И это действительно так, ведь Архангел Гавриил был одним из главных ангелов-служителей перед Господом, и который мог, также, править другими ангелами. Тем не менее, архангелы входят в низшую небесную иерархию. Зато их значение раскрывается в том, чтобы быть посланниками вестей на землю, раскрывать тайны и быть хранителями душ.
Но Архангела Гавриила почитают наряду с Всевышним, ведь он внес огромный вклад в развитие религиозной культуры. Считается, что Святой приходил с посланием к пророку Даниилу о том, что ждет еврейский народ (нападение римского императора на земли иерусалимские). К Моисею Гавриил объявлялся, чтобы вдохновить его на написание Книги Бытия и обучить священному письму. Упоминание об Архангеле Гаврииле идет и в Новом завете, где он приходит к людям с новостью о воскрешении Иисуса. До этого Архангел вместе с Девой Марией оповещал людей о рождении Святого Духа.
В этот день, как и в другие православные праздники, принято молиться. Что можно попросить у Архангела Гавриила 26 июля с помощью искренних слов сердца и души? Те, кто давно хочет завести детей, но не может по разным причинам, могут обратиться к Святому с о любви и доверии, о благополучном браке.
Избавиться от хронических заболеваний или тяжелых недугов можно, молясь о здоровье, о лечении от бесплодия, зачатии и успешном течении беременности.
Также, Архангел Гавриил защищает человека от различных бед и несчастий молитвой «О защите».