Сила божья в молитвах Архангелу Гавриилу: самая важная молитва
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Сила божья в молитвах Архангелу Гавриилу: самая важная молитва

12:20:397/26/2021Фото: Правмир
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В этот день, как и в другие православные праздники, принято молиться. Что можно попросить у Архангела Гавриила 26 июля с помощью искренних слов сердца и души?

икона
Архангелу молятся в очень трудных ситуациях, когда надежды уже нет

Православные праздники, на первый взгляд, могут показаться достаточно аскетичными. Но если заглянуть глубже, то у каждого из них есть своя интересная история, традиции и обычаи, запреты и обязательства. Вот и 26 июля грядет очередное торжество в календаре верующих – День Архангела Гавриила.


Слово «архангел» происходит с греческого языка и состоит из нескольких существительных, значение которых трактуется как «первозданный», «имеющий власть». И это действительно так, ведь Архангел Гавриил был одним из главных ангелов-служителей перед Господом, и который мог, также, править другими ангелами. Тем не менее, архангелы входят в низшую небесную иерархию. Зато их значение раскрывается в том, чтобы быть посланниками вестей на землю, раскрывать тайны и быть хранителями душ.


Но Архангела Гавриила почитают наряду с Всевышним, ведь он внес огромный вклад в развитие религиозной культуры. Считается, что Святой приходил с посланием к пророку Даниилу о том, что ждет еврейский народ (нападение римского императора на земли иерусалимские). К Моисею Гавриил объявлялся, чтобы вдохновить его на написание Книги Бытия и обучить священному письму. Упоминание об Архангеле Гаврииле идет и в Новом завете, где он приходит к людям с новостью о воскрешении Иисуса. До этого Архангел вместе с Девой Марией оповещал людей о рождении Святого Духа.


В этот день, как и в другие православные праздники, принято молиться. Что можно попросить у Архангела Гавриила 26 июля с помощью искренних слов сердца и души? Те, кто давно хочет завести детей, но не может по разным причинам, могут обратиться к Святому с о любви и доверии, о благополучном браке.



Избавиться от хронических заболеваний или тяжелых недугов можно, молясь о здоровье, о лечении от бесплодия, зачатии и успешном течении беременности.



Также, Архангел Гавриил защищает человека от различных бед и несчастий молитвой «О защите».



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