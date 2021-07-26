Избирком «забраковал» члена «Единой России» как кандидата в депутаты горсовета Бердска
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Избирком «забраковал» члена «Единой России» как кандидата в депутаты горсовета Бердска

12:56:417/26/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Еще одному самовыдвиженцу - претенденту на депутатский мандат - отказано в регистрации в связи с нарушениями в подписных листа. Один снял свою кандидатуру с выборов.

Глава бердской ТИК Наталья Фокина каждый день встречается с кандидатами в депутаты
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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На утро 26 июля в списке кандидатов в депутаты бердского горсовета 158 фамилий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Некоторые из них уже получили официальные кандидатские удостоверения. Но одному из претендентов на депутатский мандат территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина, отказ получил Дмитрий Бурденко 22 июля.

- Было заседание, где приняли такое решение. Установили, что у него подписные листы оформлены с нарушением. Но он может повторно подать документы до 18 часов 28 июля, - прокомментировала Фокина.

Член «Единой России» Дмитрий Бурденко решил самостоятельно баллотироваться по избирательному округу №1, где выставил свою кандидатуру действующий депутат Мкртыч Овсепян,  выдвиженец единороссов. Бурденко живет в Новосибирске и работает директором ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».

По той же причине избирком отказал в регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцу по округу №14 Максиму Никитину, гендиректору компании «Строймакс», живущему в Бердске.

Кандидат по избирательному округу №24 бердчанин Павел Калганов 25 июля отменил свое решение об участии в выборах. Он, директор компании «Траст» и член ЛДПР, шел как самовыдвиженец.

Но пока они значатся в списке участников предвыборной гонки.

На понедельник 14 претендентов на депутатский мандат уже получили кандидатские удостоверения. Это Солоников, Овчинников, Яцков, Ладышкин, Чебаненко, Кузьмичев, Ивлева, Ушаков, Постников, Белова, Коржов, Осин, Лапицкий, Пирожков.

- Сейчас у нас будут каждый день проходить заседания, поэтому удостоверения зарегистрированным кандидатам будем вручать в массовом порядке. Ведь партии подписные листы не сдают, поэтому будет происходить быстро, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.

Она отметила, что лишь три кандидата обратились в бердский ТИК с уведомлением о распространении агитационных материалов. Жалоб на нарушение выборного законодательства со стороны претендентов на место в представительном органе власти Бердска пока не поступало.

К выборам 19 сентября 2021 года перекроили границы бердских избирательных округов, так как сократили число депутатов с 33 до 27. Новую схему округов публиковал "Курьер. Среда. Бердск".

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От редакции

Пойдете на выборы?

Орк рабочий , 26 июля 2021 6:14:41
НВР:
Да. Это долг каждого гражданина, которому не плевать на будущее своей страны, города, района.
2
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