Избирком «забраковал» члена «Единой России» как кандидата в депутаты горсовета Бердска

На утро 26 июля в списке кандидатов в депутаты бердского горсовета 158 фамилий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Некоторые из них уже получили официальные кандидатские удостоверения. Но одному из претендентов на депутатский мандат территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина, отказ получил Дмитрий Бурденко 22 июля.
- Было заседание, где приняли такое решение. Установили, что у него подписные листы оформлены с нарушением. Но он может повторно подать документы до 18 часов 28 июля, - прокомментировала Фокина.
Член «Единой России» Дмитрий Бурденко решил самостоятельно баллотироваться по избирательному округу №1, где выставил свою кандидатуру действующий депутат Мкртыч Овсепян, выдвиженец единороссов. Бурденко живет в Новосибирске и работает директором ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».
По той же причине избирком отказал в регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцу по округу №14 Максиму Никитину, гендиректору компании «Строймакс», живущему в Бердске.
Кандидат по избирательному округу №24 бердчанин Павел Калганов 25 июля отменил свое решение об участии в выборах. Он, директор компании «Траст» и член ЛДПР, шел как самовыдвиженец.
Но пока они значатся в списке участников предвыборной гонки.
На понедельник 14 претендентов на депутатский мандат уже получили кандидатские удостоверения. Это Солоников, Овчинников, Яцков, Ладышкин, Чебаненко, Кузьмичев, Ивлева, Ушаков, Постников, Белова, Коржов, Осин, Лапицкий, Пирожков.
- Сейчас у нас будут каждый день проходить заседания, поэтому удостоверения зарегистрированным кандидатам будем вручать в массовом порядке. Ведь партии подписные листы не сдают, поэтому будет происходить быстро, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.
Она отметила, что лишь три кандидата обратились в бердский ТИК с уведомлением о распространении агитационных материалов. Жалоб на нарушение выборного законодательства со стороны претендентов на место в представительном органе власти Бердска пока не поступало.
К выборам 19 сентября 2021 года перекроили границы бердских избирательных округов, так как сократили число депутатов с 33 до 27. Новую схему округов публиковал "Курьер. Среда. Бердск".
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