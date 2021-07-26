Календарь магнитных бурь на август 2021: Опасные дни для метеопатов
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Календарь магнитных бурь на август 2021: Опасные дни для метеопатов

3:20:447/26/2021Фото: pxhere
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Сильнее всех на магнитные бури реагируют люди, имеющие в своём анамнезе заболевания сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем.

солнце
Месяц будет полон неблагоприятных периодов

На последний месяц лета 2021 года специалистами были спрогнозированы несколько магнитных бурь, способных вызвать недомогание у метеозависимых людей. Самую сильную и мощную бурю ученые спрогнозировали на середину месяца.

Первая магнитная буря ударит 2-3 августа, однако сила геомагнитных колебаний не будет сильно мощной - они будут держаться на уровне 4 баллов.

Второй неблагоприятный период, который будет более сильным, ожидается 10 августа. Колебания магнитного поля в этот раз достигнут 5 баллов. Всем метеозависимым людям в этот день желательно воздерживаться интенсивных физических нагрузок, стрессов и конфликтов.

Затем последует магнитная буря 13-14 августа, она вновь будет c геомагнитные ударами на уровне 3-4 балла, но продлится на протяжении 2 дней.

После небольшого перерыва, равного двум дням, начнется магнитная буря, способная доставить больше всего неприятностей и пройдет она 16-20 августа. Сила магнитных колебаний будет держаться на уровне 6 баллов на протяжении всех 4 дней. В эту магнитную бурю неблагоприятные последствия для своего организма смогут ощутить не только метеозависимые люди, но и люди, обладающие достаточно крепким здоровьем и не имеющие хронических заболеваний. Магнитная буря такой силы способна повлиять на работу электронных приборов, радио, а также мобильной связи.

Последний сильный геомагнитный удар состоится 29 августа с колебаниями мощностью 4 балла.

Сильнее всех на магнитные бури реагируют люди, имеющие в своём анамнезе заболевания сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем.

Неблагоприятное воздействие будет проявляться в головных болях, которые могут перейти в мигрень, гипертонических кризах и резких падениях артериального давления, способных привести к обмороку. Могут также наблюдаться боли в суставах, затруднения с дыханием, бессонница и раздражительность, нарушение сна.

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