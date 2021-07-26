Экстренное сообщение: На Новосибирскую область надвигается град и шквалистый ветер

На Новосибирскую область надвигается гроза, град и усиление ветра. Об этом предупреждает МЧС – большинство жителей региона уже получили на свои телефоны оперативное предупреждение.
— В ближайшие два часа с сохранением днем 26 июля, ночью 27 июля в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с, — говорится в сообщении МЧС.
Отметим, что в такую погоду жителям не рекомендуют ходить под рекламными конструкциями, линиями связи и электропередач, а также близко к домам. В такую погоду лучше всего не выходить из зданий.