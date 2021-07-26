Как будут учиться с 1 сентября 2021 школьники Бердска и Новосибирска, стало известно

Сегодня, 26 июля, в правительстве Новосибирской области состоялось традиционное аппаратное совещание. На нем обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Как сообщил глава Роспотребнадзора по НСО, ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается сложной. Власти думают о том, как начинать новый учебный год.
Конечно же, остается надежда, что 1 сентября школьники начнут в привычном, очном режиме. Но даже если и будет так, то все равно, новый учебный год начнется с серьезными ограничениями.
– Все режимные моменты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в прошлом году, распространятся и на новый учебный год. Перечислю основные: закрепление за каждым классом отдельного кабинета, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами, использование персоналом масок и перчаток и создание остальных необходимых мер безопасности. Ситуация на контроле, налажено взаимодействие с министерством образования Новосибирской области, – заявил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов.