Некоторым привитым нужна третья доза вакцины от коронавируса, заявил инфекционист США

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил о том, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может потребоваться людям с ослабленным иммунитетом. Он сообщил об этом в ответ на вопрос журналистов о том, что администрация США рассматривает возможность предоставления в будущем третьей дозы вакцины некоторым группам населения.
- Информация, поступающая из Израиля и от <компании> Pfizer, свидетельствует о том, что, похоже, может быть некоторое ослабление защиты, — добавил он, говоря о том, что происходит через какое-то время после вакцинации.
Также он заметил, что применение бустерной дозы вакцины может быть необходимо для тех людей, которые перенесли операцию по трансплантации, проходящих химиотерапию из-за рака, страдающих от аутоиммунных заболеваний, принимающих препараты для подавления иммунитета, то есть у всех тех, у кого подавляется иммунитет.