Удачные дни для пересадки и уборки урожая с 1-15 августа 2021 года: Чем опасно Новолуние 8 августа

Несмотря на то, что август является последним летним месяцем, он всё равно остаётся для дачников и огородников довольно интенсивным в плане работ. Посадки и посевы в этом месяце проводятся уже не так интенсивно, как весной и в начале лета, однако настаёт время посадки и посева в тех культур, которые будут доращиваться в теплицах, а урожай будет собран поздней осенью.
Помимо этого возможны посадки озимых культур, например, чеснока. Также в это время идет активный сбор урожая и консервации на зиму.
Для того, чтобы грамотно распланировать свое время и выбрать наиболее благоприятный день для проведения того или иного вида работ, мы рекомендуем вам воспользоваться лунным календарем. Он составляется с учетом фазы луны, лунных суток, а также учитывает знаки зодиака, по которым в тот или иной день проходит луна. Знаки могут быть плодородными или не плодородными, а это существенно сказывается на качестве и результате огородных работ.
Лучшие дни для посевов и посадок в августе 2021 года
Огурцы в теплицу для осеннего доращивания 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15 августа
Баклажаны и перец для теплицы - 1, 5, 6, 14, 15 августа
Лук многолетний или на зелень - 1, 5, 6 августа
Чеснок озимый 1, 14, 15 августа
Помидоры для осеннего доращивания в теплице - 1, 5, 6, 14, 15 августа
Редька, редис - 1, 5, 6 августа
Зелень любая 1, 5, 6, 14, 15 августа
Капуста цветная в теплицу для осеннего доращивания 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15 августа
Картофель скороспелый на второй урожай (в южных регионах) 1, 5, 6, 12, 13 августа
Самые худшие дни для работ в огородах - 7, 8, 9 августа
Новолуние, которое наступит 8 августа во Льве, будет крайне неблагоприятным днем для работ в огороде. Сутки до него и сутки после него также являются неблагоприятными для любых видов работ. В это время культуры становятся очень уязвимыми к любым повреждениям, поэтому не рекомендуется работать с ними в эти 3 дня.