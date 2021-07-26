Тайна исчезновения в Бердске мемориальной доски легендарному директору «Веги» Александру Шкулову раскрыта

Бердчане задаются вопросом, куда исчезла мемориальная доска знаменитому директору Бердского радиозавода Александру Шкулову. Об этом люди пишут в «Курьер. Среда. Бердск».
- Пустое место вместо доски. Вычеркивают память о легендарном директоре и советском времени? - спрашивают читатели.
Впрочем, некоторые горожане отмечают, что не место мемориалу Героя социалистического труда там, где уже ничего не напоминает о былом величии БРЗ — рядом с магазинами, всевозможными конторами и мусоркой.
В 2012-м, через год после смерти директора погасшей позже «Веги» Александра Шкулова в его честь на здании бывшего радиозавода торжественно открыли мемориальную доску. В церемонии участвовал тогдашний мэр Бердска Илья Потапов. В 2016 году весь город отмечал юбилей знаменитого руководителя БРЗ. А в 2021-м решено одну из улиц Бердска назвать его именем.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко, ни в коем случае не стирают память о Шкулове и других известных бердчанах. Мемориальную доску установили в другом месте.
- Недавно перенесли в «Веговский» сквер мемориальную доску директору БРЗ Александру Шкулову и доску с фамилиями «веговцев», внесших особый вклад в развитие радиозавода и города, - пояснила Мокриенко, отметив, что доску сначала отреставрировали.
Напомним, что сквер с памятником изобретателю радио Александру Попову открыли недалеко от школы №10 в год 300-летия Бердска. Это была идея бывшего радиозаводчанина, а ныне крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева. На его деньги и построили мемориальный комплекс рядом со старой площадкой «Веги».
Все объекты культурного наследия на счету
По словам Оксаны Мокриенко, в июле 2021 года отдел культуры провел ревизию стоящих на его балансе объектов культурного наследия. В список входит и мемориальная доска Александру Шкулову. А позже мэр Бердска Евгений Шестернин распорядился передать в оперативное управление отделу культуры еще несколько объектов с указанием их стоимости:
- Стелу Герою Советского Союза Пастухову Дмитрию Тимофеевичу балансовой стоимостью 978 рублей (ул. Пастухова);
- Памятный знак пограничным войскам балансовой стоимостью 158 333 (ул. Спортивная);
- Мемориальную доску Герою Советского Союза Рогачеву Михаилу Иосифовичу балансовой стоимостью 7875 рублей (Микрорайон, 5);
- Мемориальную доску депутату Городского Совета Ногину Ивану Харитоновичу балансовой стоимостью 6345 рублей (ул. Горького, 1);
- Мемориальную доску Герою Российской Федерации капитану Лелюху Игорю Викторовичу, балансовой стоимостью 7875 рублей (ул. Лелюха, 13);
- Мемориальную доску Почетному гражданину города Бердска и войну-интернационалисту Наумову Николаю Петровичу, балансовой стоимостью 7875 рублей (ул. Горького, 3);
- Мемориальную доску Герою Социалистического труда, слесарю БЭМЗа Максимову Льву Ивановичу балансовой стоимостью 7875 рублей (Микрорайон, 31).
справка
Александр Шкулов родился 1 мая 1926 года. Окончил геологоразведочный техникум в 1943 году. В рядах Красной армии участвовал в разгроме Квантунской армии, награжден медалью «За победу над Японией». В 1953 году окончил техникум точной механики и оптики, в 1965-м — Новосибирский институт народного хозяйства. В тот же год назначен директором Бердского радиозавода. В 1973 году Александр Шкулов перенес инфаркт и был вынужден сменить работу. В 1976 году вернулся на завод и возглавлял его до 1987 года.
Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Ленина, 12-ю медалями, знаками «Почетный радист СССР», «Почетный работник промышленности средств связи». За время его руководства завод достиг вершин славы и признания. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1985 года за большие заслуги в организации высокоэффективного производства на основе широкого внедрения достижений научно-технического прогресса присвоено звание Героя социалистического труда. В 1999 году Александру Шкулову присвоено звание «Почетный гражданин Бердска».
Умер 28 марта 2011 года.
В 1985-м БРЗ переименовали в ПО "Вега", а в конце 1990-х звезда знаменитого радиозавода потухла - предприятие обанкротили и распродали. Сейчас в здании бывшего завода, который был одним из трех градообразующих предприятий Бердска, работает музей "Веги".