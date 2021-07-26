Жерар Депардье откроет ресторан «Жерарня» в Новосибирске
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Жерар Депардье откроет ресторан «Жерарня» в Новосибирске

2:03:187/26/2021Фото: Инстаграм
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Он появится в историческом особняке по проспекту Ленина.

Депардье вместе с российским ресторатором откроет новое заведение


Известный французский актер Жерар Депардье вместе с известным московским и сибирским ресторатором Денисом Ивановым решили открыть в Новосибирске ресторан «Жерарня». Об этом рассказал сам ресторатор.

По информации новосибирских СМИ, заведение расположится на втором этаже дома №11 по проспекту Ленина. Отметим, что это исторический особняк. Сейчас на первом этаже здания работает ещё один ресторан – «Жан Хуан Лу».

Напомним, что в прошлом году бизнес Жерара Депардье прогорел в Новосибирске. Его торговый дом «Вкусы Франсе» пришлось закрыть – он пострадал из-за пандемии коронавируса. Тогда же французский актёр сообщил, что хочет открыть свой первый ресторан в России, который также будет располагаться в Новосибирске.


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