Жерар Депардье откроет ресторан «Жерарня» в Новосибирске

Известный французский актер Жерар Депардье вместе с известным московским и сибирским ресторатором Денисом Ивановым решили открыть в Новосибирске ресторан «Жерарня». Об этом рассказал сам ресторатор.
По информации новосибирских СМИ, заведение расположится на втором этаже дома №11 по проспекту Ленина. Отметим, что это исторический особняк. Сейчас на первом этаже здания работает ещё один ресторан – «Жан Хуан Лу».
Напомним, что в прошлом году бизнес Жерара Депардье прогорел в Новосибирске. Его торговый дом «Вкусы Франсе» пришлось закрыть – он пострадал из-за пандемии коронавируса. Тогда же французский актёр сообщил, что хочет открыть свой первый ресторан в России, который также будет располагаться в Новосибирске.