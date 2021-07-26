Пациентка 33 лет умерла от коронавируса за сутки на 26 июля в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 26 июля в регионе зарегистрировано 51 708 случаев коронавируса. За последние сутки число инфицированных составило 209 человек. 44 149 пациентов выздоровели, а за сутки - 44 сибиряка.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 63 года, 66 лет, 77 лет и женщины в возрасте 33 года, 67 лет, 78 лет, 79 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 287 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 638 пациентов, в том числе 59 детей.
В отделениях реанимации находятся 387 человек. На ИВЛ – 53 пациента.