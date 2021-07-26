По итогам форума «Технопром-2021» должен появиться набор конкретных научно-технологических проектов
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По итогам форума «Технопром-2021» должен появиться набор конкретных научно-технологических проектов

2:25:257/26/2021Фото: Правительство НСО
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«Технопром-2021» состоится 25-27 августа в Новосибирском экспоцентре. Форум проводится Правительством Новосибирской области. Вице-премьер обратил внимание, что проведение форума включено в план основных мероприятий Года науки и технологий.

В течение трёх дней форума пройдут: пленарное заседание, традиционные дискуссионные мероприятия деловой программы, мероприятия-спутники, один из дней будет посвящён образованию

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021».

В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также представители Минобрнауки, Минпромторга, Минприроды, Минпросвещения, Минэкономразвития, Совета Федерации, Российской академии наук, корпораций «Роснано» и «Росатом» и ряда других организаций.

«Технопром-2021» состоится 25-27 августа в Новосибирском экспоцентре. Форум проводится Правительством Новосибирской области. Вице-премьер обратил внимание, что проведение форума включено в план основных мероприятий Года науки и технологий.

«Форум «Технопром-2021» проходит в Новосибирской области – регионе, который является одним из центров научных исследований. В Год науки и технологий программа форума сфокусирована на научно-технологических проектах с активным участием молодёжи. В проект программы форума включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: «Прорывные технологии и Мегасайенс», «Цифровые технологии», «Научно-образовательные центры мирового уровня» и другие. Напомню, в соответствии с поручением Президента Владимира Путина, в этом году отобрали финальную пятерку НОЦ, всего их 15», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что с каждым годом интерес к форуму растёт. В 2019 году его участниками стали 8,5 тысяч учёных, экспертов, промышленников и новаторов. В 2021 году «Технопром» пройдёт в гибридном формате и участников ожидается не меньше. Для всех мероприятий деловой программы предусмотрены как офлайн, так и онлайн режимы.

«Этот форум чрезвычайно важен не только для Новосибирской области, но и для всей страны. Все вопросы, которые на нём обсуждаются, цифровые, «зелёные» технологии и мегасайенс стоят на повестке дня. Надеюсь, несмотря на все ограничения, форум будет представительным и в очередной раз станет не просто площадкой для обсуждения, но и будет действительно практической площадкой для дальнейшего движения вперед», – добавил Александр Жуков.

«Сегодня наш форум является специализированной площадкой, на которой учёные, новаторы, представители власти и бизнеса, образовательной сферы не только показывают свои наработки, но и обсуждают механизмы модернизации, создания современной инфраструктуры научных исследований, коммерциализации инноваций и повышения эффективности экономики», – отметил Андрей Травников.

В течение трёх дней форума пройдут: пленарное заседание, традиционные дискуссионные мероприятия деловой программы, мероприятия-спутники, один из дней будет посвящён образованию. Также в рамках форума состоится выставка, где будут представлены научно-технологические достижения и передовые проекты Сибирского региона, научно-образовательных центров мирового уровня.

В проекте программы форума все мероприятия тематически разделены на семь треков: «Зелёные технологии» для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и Мегасайенс», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Форум трансфера технологий. Сибирская венчурная ярмарка», «Кооперация науки и индустрии. Научно-образовательные центры мирового уровня» и «Ценность и цена науки».

Пленарное заседание форума будет посвящено технологической трансформации как основе для перехода к «зелёной экономике».

«По итогам форума у нас должен появиться набор конкретных проектов и инициатив, которые мы могли бы начать реализовывать, интегрировать в существующую программу научно-технологического развития. Кроме того, на площадке может произойти и определение фронтиров нашей дальнейшей совместной работы. Прошу учесть это в итоговом варианте программы», – добавил Дмитрий Чернышенко.

По итогам заседания было принято решение доработать программу форума, исходя из предложений членов оргкомитета и регионов. Второе заседание оргкомитета планируется провести до 15 августа. На нём будет утверждена окончательная программа «Технопром–2021».

Для справки. Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдёт под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом Президента РФ Владимира Путина №812.

Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок. Миссия «Технопрома-2021» – актуализация научно-технологической повестки страны и региона, целью проведения является содействие технологическому лидерству России. Ключевые задачи форума – выработка стратегических решений по повышению конкурентоспособности российской науки и промышленности в соответствии с приоритетами стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Ознакомиться с программой форума «Технопром-2021», информацией о его мероприятиях, а также зарегистрироваться в качестве участника или представителя СМИ можно на его официальном сайте https://форумтехнопром.рф/.

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