Ушла из жизни актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина

24 июля ушла из жизни Зинаида Пасютина, актриса театра и кино, доцент, профессор кафедры театрального творчества, председатель первичной организации Белорусского союза театральных деятелей.
Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность.
Благодаря Пасютиной была создана театр-студия «7 ПАВЕРХ», участники которой – студенты и выпускники кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств. Коллектив театра неоднократно принимал участие в международных фестивалях и удостаивался высоких наград.
Заслуги Пасютиной в профессиональной деятельности неоднократно отмечались грамотами Министерства культуры Республики Беларусь, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского союза театральных деятелей.