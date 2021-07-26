От коронавируса скончалась решившая вылечить пиелонефрит в ЦГБ Бердска 65-летняя Ольга Шутович. Сгорела за 10 дней
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

От коронавируса скончалась решившая вылечить пиелонефрит в ЦГБ Бердска 65-летняя Ольга Шутович. Сгорела за 10 дней

5:00:417/26/2021,Инна ЛаврентьеваФото: Предоставлено Антониной
0

В палату к вакцинированной бердчанке "подселили" пациентку, чье состояние отражало полностью заболевание ковидом. Родственники неустанно привозили к больной лекарства, но все было тщетно.

65-летняя Ольга Шутович не подозревала, что с ней може
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В Бердске на 62-м году жизни скончалась Татьяна Грекова. Соболезнования от ООО "РКЦ"

В Бердске на 62-м году жизни скончалась Татьяна Грекова. Соболезнования от ООО "РКЦ"Ушла из жизни актриса из сериала "Мухтар" Зинаида ПасютинаЕщё 932 новости

Еще одна пациентка скончалась в ЦГБ Бердска.

Из-за чего очутилась в больнице?

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дочь скончавшейся Антонина Шутович, ее мать Ольга попала в ЦГБ на ул. Боровая, 109, 9 июля.

- Мама легла в урологическое отделение. У нее было подозрение на камни в почках или пиелонефрит и очень сильные боли в боку. В больницу она шла полная решимости вылечить почки,- рассказывает Антонина 26 июля в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Кроме того, по мнению дочери, мать не получала должного внимания медицинского персонала, находясь на больничной койке.

"Тест показывал отрицательный результат"

15 июля в палату к Ольге положили пациентку с подозрением на коронавирус. Позже женщину увезли в ковидный госпиталь на ул. Попова, однако из-за нехватки мест все равно вернули в палату к Ольге.

- Мама была привита от коронавируса вакциной «Спутник V». 29 мая ей поставили второй компонент. Почти все время нахождения в больнице у мамы держалась температура 37,5. Иногда поднималась и выше, но лечение не менялось, только ставились уколы димедрола. Два раза делали тест на ковид и 2 раза он показывал отрицательный результат,- рассказывает Антонина.

"Пришлось умолять врачей"

В общей сложности, мать Антонины находилась в ЦГБ порядка 10 дней. Она не хотела выписываться и ждала врача, потому что хотела вылечится раз и навсегда.

- 18 июля у мамы была температура 39,6 она теряла сознание и не могла выходить с нами на связь. На ее телефон ответила соседка по палате и сказала, что нам нужно срочно приезжать, так как маме очень плохо. Мы поехали в больницу там была только медсестра, которая заявила, что она ничего не решает разговаривайте с врачами, которых нет. Ей снова сделали 3 тест и он уже показал положительный результат. Пришлось буквально умолять врачей в приемном покое, чтобы к ней отправили врача реаниматолога. Он померил маме сатурацию, она была в норме, но была сильная лихорадка и даже после назначенных капельниц температура была 37,6, - произнесла дочь Ольги.

Привозили лекарства

Родственники Ольги Шутович купили все необходимые лекарства для того, чтобы медикам оказывать помощь было легче. Вместе с дексаметазоном, антикоагулянтами, небулайзерами и многим другим они поехали с ними в больницу.

- Врачи в приемном покое вызвали главную медсестру отделения, которая отвела меня к маминой палате с пакетами лекарств. Спустя некоторое время мама позвонила и сказала, что ее забирают в реанимацию и сатурация у нее 69. Я отдала все вещи, кроме лекарств и маму забрали в реанимацию,- поведала Антонина.

Причина смерти

После Ольгу начали лечить от коронавируса. Жительница Бердска стабильно получала кислород будучи в сознании. Родственники не могли выходить с ней на связь и только через врачей реанимации узнавали о самочувствии. С каждым днем у женщины появлялись все новые симптомы: потеря аппетита, появление светочувствительности. 22 июля Антонине сообщили, что состояние пациентки стабильно тяжелое, но она получает высокие дозы кислорода и сатурация в норме. 23 июля около 2 часов дня детям Ольги Шутович стало известно о ее смерти. Причиной смерти, как говорят родственники, стало то, что помимо вирусной пневмонии к больной присоединилась бактериальная и началась интоксикация организма.

Открытые вопросы родственников

В связи с гибелью Ольги Шутович, у детей возник ряд вопросов к системе здравоохранения и Бердской городской больнице в частности:
• Почему нашу маму не начали лечить раньше, когда она уже взаимодействовала с ковидным пациентом и находилось в состоянии лихорадки с температурой 39,6?
• Почему женщину с ковидом не изолировали отдельно?
• Почему медсестры не обратились к другим врачам в больнице, когда видели тяжело состояние мамы?
• Почему человек, пришедший сам лечится от проблем с почками, и доверяющая врачам больницы, в итоге в этой больнице умерла от ковида спустя 2 недели? При этом постоянно находясь в больнице под присмотром профессионалов?
• И так ли эффективен протокол лечения коронавируса при условии, что люди умирают от него каждый день?

"Она так хотела жить"

Антонина Шутович отметила, что медсестры, находящиеся в отделении урологии никак не могли помочь ее маме. Назначить правильное лечение мог только врач, которого не было.

- Наша мама пришла туда вылечится. Она была так настроена. У нее же не было никакого ковида подтвержденного, а потом ковид появился в этой больнице. Она так хотела жить. Я это точно знаю,- сказала Антонина.

Запрос редакции

«Курьер. Среда. Бердск» направил письменный запрос в Минздрав Новосибирской области. Ждем ответ.

Редакция выражает искренние соболезнования семье скончавшейся. Ольги Шутович было 65 лет.

Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
Чем опасно ежедневное употребление энергетика
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
лечениеврачмедикикоронавирусКовидтретья волнаполинефрит
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто виноват в случившемся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подозреваемый в убийстве полицейского Ставрополья Руслана Абовяна признался, что сделал это из мести
5:23:24 7/26/2021
Подозреваемый в убийстве полицейского Ставрополья Руслана Абовяна признался, что сделал это из мести
В жуткой аварии на трассе в Астрахани заживо сгорели пять человек. Подробности трагедии
5:21:57 7/26/2021
В жуткой аварии на трассе в Астрахани заживо сгорели пять человек. Подробности трагедии
Опасный астероид августа 2021: Есть ли угроза столкновения и что может произойти в случае катастрофы
5:20:33 7/26/2021
Опасный астероид августа 2021: Есть ли угроза столкновения и что может произойти в случае катастрофы
Новое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врач
5:14:12 7/26/2021
Новое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врач
Алла Пугачева удивила поклонников ребрендингом
5:02:34 7/26/2021
Алла Пугачева удивила поклонников ребрендингом
БердскОт коронавируса скончалась решившая вылечить пиелонефрит в ЦГБ Бердска 65-летняя Ольга Шутович. Сгорела за 10 дней
5:00:41 7/26/2021
От коронавируса скончалась решившая вылечить пиелонефрит в ЦГБ Бердска 65-летняя Ольга Шутович. Сгорела за 10 дней
СК возбудил уголовное дело по факту убийства жены и сына адмирала ВМФ России Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге
4:39:18 7/26/2021
СК возбудил уголовное дело по факту убийства жены и сына адмирала ВМФ России Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге
От коронавируса умерло 727 россиян за сутки на 26 июля
4:25:37 7/26/2021
От коронавируса умерло 727 россиян за сутки на 26 июля
Кто и зачем убил главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова, все подробности трагедии
4:21:20 7/26/2021
Кто и зачем убил главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова, все подробности трагедии
Удачные дни для пересадки и уборки урожая с 1-15 августа 2021 года: Чем опасно Новолуние 8 августа
4:20:32 7/26/2021
Удачные дни для пересадки и уборки урожая с 1-15 августа 2021 года: Чем опасно Новолуние 8 августа