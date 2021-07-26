От коронавируса скончалась решившая вылечить пиелонефрит в ЦГБ Бердска 65-летняя Ольга Шутович. Сгорела за 10 дней

Еще одна пациентка скончалась в ЦГБ Бердска.
Из-за чего очутилась в больнице?
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дочь скончавшейся Антонина Шутович, ее мать Ольга попала в ЦГБ на ул. Боровая, 109, 9 июля.
- Мама легла в урологическое отделение. У нее было подозрение на камни в почках или пиелонефрит и очень сильные боли в боку. В больницу она шла полная решимости вылечить почки,- рассказывает Антонина 26 июля в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".
Кроме того, по мнению дочери, мать не получала должного внимания медицинского персонала, находясь на больничной койке.
"Тест показывал отрицательный результат"
15 июля в палату к Ольге положили пациентку с подозрением на коронавирус. Позже женщину увезли в ковидный госпиталь на ул. Попова, однако из-за нехватки мест все равно вернули в палату к Ольге.
- Мама была привита от коронавируса вакциной «Спутник V». 29 мая ей поставили второй компонент. Почти все время нахождения в больнице у мамы держалась температура 37,5. Иногда поднималась и выше, но лечение не менялось, только ставились уколы димедрола. Два раза делали тест на ковид и 2 раза он показывал отрицательный результат,- рассказывает Антонина.
"Пришлось умолять врачей"
В общей сложности, мать Антонины находилась в ЦГБ порядка 10 дней. Она не хотела выписываться и ждала врача, потому что хотела вылечится раз и навсегда.
- 18 июля у мамы была температура 39,6 она теряла сознание и не могла выходить с нами на связь. На ее телефон ответила соседка по палате и сказала, что нам нужно срочно приезжать, так как маме очень плохо. Мы поехали в больницу там была только медсестра, которая заявила, что она ничего не решает разговаривайте с врачами, которых нет. Ей снова сделали 3 тест и он уже показал положительный результат. Пришлось буквально умолять врачей в приемном покое, чтобы к ней отправили врача реаниматолога. Он померил маме сатурацию, она была в норме, но была сильная лихорадка и даже после назначенных капельниц температура была 37,6, - произнесла дочь Ольги.
Привозили лекарства
Родственники Ольги Шутович купили все необходимые лекарства для того, чтобы медикам оказывать помощь было легче. Вместе с дексаметазоном, антикоагулянтами, небулайзерами и многим другим они поехали с ними в больницу.
- Врачи в приемном покое вызвали главную медсестру отделения, которая отвела меня к маминой палате с пакетами лекарств. Спустя некоторое время мама позвонила и сказала, что ее забирают в реанимацию и сатурация у нее 69. Я отдала все вещи, кроме лекарств и маму забрали в реанимацию,- поведала Антонина.
Причина смерти
После Ольгу начали лечить от коронавируса. Жительница Бердска стабильно получала кислород будучи в сознании. Родственники не могли выходить с ней на связь и только через врачей реанимации узнавали о самочувствии. С каждым днем у женщины появлялись все новые симптомы: потеря аппетита, появление светочувствительности. 22 июля Антонине сообщили, что состояние пациентки стабильно тяжелое, но она получает высокие дозы кислорода и сатурация в норме. 23 июля около 2 часов дня детям Ольги Шутович стало известно о ее смерти. Причиной смерти, как говорят родственники, стало то, что помимо вирусной пневмонии к больной присоединилась бактериальная и началась интоксикация организма.
Открытые вопросы родственников
В связи с гибелью Ольги Шутович, у детей возник ряд вопросов к системе здравоохранения и Бердской городской больнице в частности:
• Почему нашу маму не начали лечить раньше, когда она уже взаимодействовала с ковидным пациентом и находилось в состоянии лихорадки с температурой 39,6?
• Почему женщину с ковидом не изолировали отдельно?
• Почему медсестры не обратились к другим врачам в больнице, когда видели тяжело состояние мамы?
• Почему человек, пришедший сам лечится от проблем с почками, и доверяющая врачам больницы, в итоге в этой больнице умерла от ковида спустя 2 недели? При этом постоянно находясь в больнице под присмотром профессионалов?
• И так ли эффективен протокол лечения коронавируса при условии, что люди умирают от него каждый день?
"Она так хотела жить"
Антонина Шутович отметила, что медсестры, находящиеся в отделении урологии никак не могли помочь ее маме. Назначить правильное лечение мог только врач, которого не было.
- Наша мама пришла туда вылечится. Она была так настроена. У нее же не было никакого ковида подтвержденного, а потом ковид появился в этой больнице. Она так хотела жить. Я это точно знаю,- сказала Антонина.
Запрос редакции
«Курьер. Среда. Бердск» направил письменный запрос в Минздрав Новосибирской области. Ждем ответ.
Редакция выражает искренние соболезнования семье скончавшейся. Ольги Шутович было 65 лет.