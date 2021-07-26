В Бердске на 62-м году жизни скончалась Татьяна Грекова. Соболезнования от ООО "РКЦ"

Коллектив ООО «РКЦ» выражает глубокие и искренние соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни первого директора рассчетно-кассового центра.
Сегодня, 26 июля 2021 года, родные, друзья, близкие, простились со скоропостижно ушедшей на 62-году жизни Татьяной Николаевной Грековой. Она покинула этот мир после непродолжительной болезни в эту субботу, 24 июля. Все, кто был с ней рядом, запомнят ее веселым и отзывчивым человеком, грамотным и профессиональным специалистом, легкой на подъем и любившей путешествия. Именно с Татьяной Николаевной связано становление в Бердске расчетно-кассового центра, ведущего важную и ответственную работу по начислению и приему платежей за услуги ЖКХ. Она была первым директором ООО «РКЦ», вложив свой профессионализм и душу в становление и развитие организации.
Мы вместе со всеми скорбим об уходе Татьяны Николаевны.
Коллектив ООО «РКЦ».