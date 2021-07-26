Учительница из Новосибирска станцевала стриптиз 9-класснику на видео
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Учительница из Новосибирска станцевала стриптиз 9-класснику на видео

3:05:567/26/2021Фото: pixabay
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Ей грозит до 3 лет лишения свободы за совращение мальчика.

Учительница флиртовала с 9-классником

В Новосибирске дело учительницы, которая отправила своему ученику откровенное видео, пойдет в суд. Напомним, 32-летняя учительница английского языка из Татарского района пыталась соблазнить девятиклассника. По словам очевидцев, кроме интимного видео в их отношениях присутствовали флирт и заигрывания во время уроков. Тайна стала известна всем, когда Миша поделился видео с друзьями.

Конечно же, подростки не могли смолчать и вскоре видео разошлось по всем местным чатам и группам. Сначала педагог говорила, что видео было записано для другого человека и ее просто взломали, но потом она во всем призналась.

Ее обвиняют по статье 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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