Учительница из Новосибирска станцевала стриптиз 9-класснику на видео

В Новосибирске дело учительницы, которая отправила своему ученику откровенное видео, пойдет в суд. Напомним, 32-летняя учительница английского языка из Татарского района пыталась соблазнить девятиклассника. По словам очевидцев, кроме интимного видео в их отношениях присутствовали флирт и заигрывания во время уроков. Тайна стала известна всем, когда Миша поделился видео с друзьями.
Конечно же, подростки не могли смолчать и вскоре видео разошлось по всем местным чатам и группам. Сначала педагог говорила, что видео было записано для другого человека и ее просто взломали, но потом она во всем призналась.
Ее обвиняют по статье 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Ей грозит до трех лет лишения свободы.