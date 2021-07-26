Кто и зачем убил главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова, все подробности трагедии
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Кто и зачем убил главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова, все подробности трагедии

4:21:207/26/2021,София МальцеваФото: telegram
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Причиной гибели стала тяжелая травма головы, которая была нанесена 17 июля на туристической базе “Берлога”.

Министр цифрового развития Александр Курдюков

В Амурской области умер 39-летний министр цифрового развития Александр Курдюков. Причиной гибели стала тяжелая травма головы, которая была нанесена 17 июля на туристической базе “Берлога”. Под подозрением находится некий Алексей, который по сообщению “Базы” стал причиной создавшейся конфликтной ситуации между министром и подозреваемым.

- Жена Курдюкова приехала с подругой чуть позже, и когда женщины шли на место посиделок, к ним неожиданно подошёл этот Алексей и начал подкатывать, зазывать к себе. Все отдыхающие были выпившие, поэтому между министром и Алексеем произошла перепалка, однако её быстро погасили. Но тем же вечером Курдюков пропал, - сообщает телеграмм-канал.

Когда министра нашли, он уже был в состоянии комы. В больнице Курдюкова прооперировали, подключили к аппарату ИВЛ и диагностировали перелом костей черепа и субдуральную гематому.

При этом официального подтверждения информации о драке в правительстве региона не было. Там лишь говорили, что Курдюков находится на больничном.

25 июля о смерти Курдюкова сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов у себя в телеграмме.

- Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано,- сообщил губернатор.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области было принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по факту получения 17 июля текущего года телесных повреждений министром цифрового развития Амурской области в одном из пансионатов, расположенных в пригороде Благовещенска, после которых он впоследствии скончался в медицинском учреждении.

В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль.

Александр Курдюков родом из Благовещенска. В 1981 году, окончил Амурский государственный университет по специальности "Информационные системы (по областям применения)". В январе 2021 года стал министром цифрового развития и связи Амурской области.

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