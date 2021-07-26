3 сильных заговора на магический Ильин день
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3 сильных заговора на магический Ильин день

6:20:457/26/2021Фото: pixabay
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Умываться в этот день положено было только росой или дождевой водой. Часто при таких умываниях люди читали специальные заговоры и проводили обряды.

роса
Принято было на Ильин день умываться росой

Праздник почитания пророка Илии или Ильин день отмечается в народе и православных храмах ежегодно 2 августа. Этот праздник нашими предками воспринимался как пограничный между летом и осенью. Световой день начинал заметно уменьшаться, понижалась температура, особенно ночная.

Наши предки почитали пророка, как повелителя дождя, грома и молний, зачастую сравнивая его со славянским богом Перуном. Когда начиналась засуха, пророку Илие молились о том, чтобы пошли дожди ради урожая и плодородия земли.

В этот день существовали строгие запреты. Самый главный запрет касался работы. В этот день никто не выходил ни в поля, ни в огороды, женщины занимались только приготовлением пищи на праздничный стол. Праздничная трапеза устраивалась широкой, зачастую за ней собирались не только члены одной семьи, но и другие жители деревни - соседи. Случалось даже так, что для празднования объединялись несколько деревень или сел.

Второй запрет касался купания в природных водоемах. С этого дня купальный сезон закрывался. Говорили, что Илья в воду помочился, что с его лошади одна из подков упала в воду, что на дне озер и рек прячется от гнева пророка всякая нечисть. Как бы там ни было - вода к этому времени действительно остывала холодными ночами, начинала неприятно пахнуть и цвести - купание в такой воде было неприятным.

Зато умываться в этот день положено было только росой или дождевой водой. Часто при таких умываниях люди читали специальные заговоры и проводили обряды.

Заговор на здоровье и излечение

Для больного человека набирали в кувшин росы или дождевой воды, приносили этот кувшин к постели больного, он должен был окунуть руку сосуд, а тот кто принёс эту воду, должен прочитать слова заговора:

После прочтения заговора воду нужно вылить на улице на землю, чтобы она впиталась.

Заговор на любовь и жениха

Этот заговор читается девушкой, которая является одинокой и мечтает найти своего любимого человека. В этот день рано утром девушке нужно встать, одной отправиться в поля и набрать там росы, которой хватит на три умывания. Этой росой нужно умываться трижды и каждый раз произносить такие слова:


Вскоре любимый человек обязательно найдется.

Заговор на деньги и богатство

Для этого ритуала вам понадобится маковые зернышки. Их нужно рассыпать по всему вашему дому и произнести во время рассыпания слова заговора:

После того как вы произнесли все слова заговора, мак нужно аккуратно собрать, можно его смести веником в совок, а после этого пересыпать в красивый мешочек. Этот мешочек можно носить при себе или просто хранить в доме до 14 августа. В этот день отмечают праздник святого Маковея. Маковое зерно нужно будет промыть, приготовить с ним какую-либо выпечку, ее нужно съесть так, чтобы ни одного кусочка и крошечки не пропало. После этого можно ждать, что в день в доме начнут появляться деньги.

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