3 сильных заговора на магический Ильин день

Праздник почитания пророка Илии или Ильин день отмечается в народе и православных храмах ежегодно 2 августа. Этот праздник нашими предками воспринимался как пограничный между летом и осенью. Световой день начинал заметно уменьшаться, понижалась температура, особенно ночная.
Наши предки почитали пророка, как повелителя дождя, грома и молний, зачастую сравнивая его со славянским богом Перуном. Когда начиналась засуха, пророку Илие молились о том, чтобы пошли дожди ради урожая и плодородия земли.
В этот день существовали строгие запреты. Самый главный запрет касался работы. В этот день никто не выходил ни в поля, ни в огороды, женщины занимались только приготовлением пищи на праздничный стол. Праздничная трапеза устраивалась широкой, зачастую за ней собирались не только члены одной семьи, но и другие жители деревни - соседи. Случалось даже так, что для празднования объединялись несколько деревень или сел.
Второй запрет касался купания в природных водоемах. С этого дня купальный сезон закрывался. Говорили, что Илья в воду помочился, что с его лошади одна из подков упала в воду, что на дне озер и рек прячется от гнева пророка всякая нечисть. Как бы там ни было - вода к этому времени действительно остывала холодными ночами, начинала неприятно пахнуть и цвести - купание в такой воде было неприятным.
Зато умываться в этот день положено было только росой или дождевой водой. Часто при таких умываниях люди читали специальные заговоры и проводили обряды.
Заговор на здоровье и излечение
Для больного человека набирали в кувшин росы или дождевой воды, приносили этот кувшин к постели больного, он должен был окунуть руку сосуд, а тот кто принёс эту воду, должен прочитать слова заговора:
После прочтения заговора воду нужно вылить на улице на землю, чтобы она впиталась.
Заговор на любовь и жениха
Этот заговор читается девушкой, которая является одинокой и мечтает найти своего любимого человека. В этот день рано утром девушке нужно встать, одной отправиться в поля и набрать там росы, которой хватит на три умывания. Этой росой нужно умываться трижды и каждый раз произносить такие слова:
Вскоре любимый человек обязательно найдется.
Заговор на деньги и богатство
Для этого ритуала вам понадобится маковые зернышки. Их нужно рассыпать по всему вашему дому и произнести во время рассыпания слова заговора:
После того как вы произнесли все слова заговора, мак нужно аккуратно собрать, можно его смести веником в совок, а после этого пересыпать в красивый мешочек. Этот мешочек можно носить при себе или просто хранить в доме до 14 августа. В этот день отмечают праздник святого Маковея. Маковое зерно нужно будет промыть, приготовить с ним какую-либо выпечку, ее нужно съесть так, чтобы ни одного кусочка и крошечки не пропало. После этого можно ждать, что в день в доме начнут появляться деньги.