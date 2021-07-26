СК возбудил уголовное дело по факту убийства жены и сына адмирала ВМФ России Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения трупов матери и сына в одной из квартир в Калининском районе Питера.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), по факту обнаружения вечером 24 июля 2021 года в квартире одного из домов по улице Бутлерова тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 26 июля, стало известно, что в Питере нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Как стало известно, все произошло в одной из квартир на улице Бутлерова. Квартиру вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.
По версии следствия, в убийстве может быть виновен сам адмирал. Напомним, он 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи. В кармане у него был обнаружен нож. А трупы его жены и сына были найдены с разрезанными животом и горлом.