Подозреваемый в убийстве полицейского Ставрополья Руслана Абовяна признался, что сделал это из мести

В Ставрополье подозреваемый в убийстве замначальника отдела УГРО во всем признался. Об этом сообщает издание «База». Он также отметил, что сделал это из мести. Задержанный Ибрагим Симбаригов рассказал следователям, что застрелил полицейского Руслана Абовяна, чтобы отомстить за смерть уроженца Чечни Джамбулата Дадаева. Дадаев погиб во время задержания шесть лет назад, когда ставропольские силовики специально приехали за ним в Чечню. Отметим, что тогда это задержание подняло широкий резонанс в обществе.
Задержанный рассказал, как убивал замначальника, а также где выбросил пистолет. Примечательно, что следователи действительно нашли оружие на указанном Симбариговым адресе в Андроповском районе Ставрополя, но это оказались далеко не самые обычные стволы. Пистолет Макарова – в специальной модификации, разработанной для советских спецслужб, а ещё автоматический пистолет Стечкина, который тоже стоит на вооружении спецслужб.