Почему желтеют листья у дыни: все об уходе за сладким плодом

Самые любимые бахчевые культуры это дыня и арбуз. Самое интересное, что любителей арбузов, примерно столько же сколько и любителей дынь. Однако для выращивания дыни требуется гораздо больше усилий, чем для ухода за арбузом. Можно её назвать очень капризной культурой.
При выращивании дыни на собственных участках, огородники довольно часто сталкиваются с такой проблемой как пожелтение листьев у культуры. Одной из самых частых причин является недостаток воды. У дынь корневая система является очень развитой, она может уходить в землю на глубину до 1 м. Поэтому полив дынь должен быть умеренным, но производиться он должен один раз в неделю. Желательно осуществлять полив вечером, при этом исключить попадания капель воды на листья.
Другой причиной пожелтения листьев может быть корневая гниль. Такому заболеванию подвержены слабые растения, в результате чего растение может погибнуть.
Пожелтение листвы у дыни может вызвать также солнечные ожоги, если вы нарушаете правила полива и вода в самую жару попадает на поверхность листьев.
Помимо этих причин пожелтение листвы у дыни может быть вызвано вредителями, такими как бахчевая тля, подгрызающая совка, паутинный клещ и фузариозное увядание.
От бахчевой тли дыню может избавить десятипроцентный раствор карбофоса, который нужно наносить путём опрыскивания. Можно заменить его мыльным раствором, который готовится очень просто - на одно ведро воды нужно взять 100 г мыла.
Для борьбы с паутинным клещом нужно тщательно выпалывать землю вокруг дынь и убирать любые остатки травы. Осенью, после сбора урожая, нужно глубоко перекопать почву.
Для борьбы с подгрызающей совкой потребуется приготовить раствор для опрыскивания: 300 г полыни, одна столовая ложка мыла, 1 стакан древесной золы. Все эти ингредиенты размешиваем в 10 л кипятка, настаиваем в течение 6 часов , после остывания раствора растения нужно обработать сразу.
Такая грибковая инфекция, как фузариозное увядание, распространяется через корневую систему. Бороться с ней очень сложно, поэтому самый доступный способ - на этом участке на следующий год желательно ничего не садить.