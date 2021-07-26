Алла Пугачева удивила поклонников ребрендингом
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Алла Пугачева удивила поклонников ребрендингом

5:02:347/26/2021Фото: Инстаграм
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Теперь она будет не "АБ", а "АП".

Пугачева теперь будет АП


Известная российская певица Алла Пугачева вновь решила удивить фанатов и устроила ребрендинг. Теперь вместо АБ она станет АП. Отметим, что почти все жители России, когда слышат сочетание «Алла Борисовна» тут же вспоминают Пугачеву. Примадонна давно называет себя по имени-отчеству, а товарный знак, который стоит на дисках, высвечивается на заднике во время концертов и украшает мерч, отражает это.

Но недавно Пугачева решила все переделать и пожала заявку на регистрацию нового товарного знака АП. Он минималистический, стильный-модный-молодёжный, и на нём теперь не АБ, а АП.



 










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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)




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