Алла Пугачева удивила поклонников ребрендингом

Известная российская певица Алла Пугачева вновь решила удивить фанатов и устроила ребрендинг. Теперь вместо АБ она станет АП. Отметим, что почти все жители России, когда слышат сочетание «Алла Борисовна» тут же вспоминают Пугачеву. Примадонна давно называет себя по имени-отчеству, а товарный знак, который стоит на дисках, высвечивается на заднике во время концертов и украшает мерч, отражает это.
Но недавно Пугачева решила все переделать и пожала заявку на регистрацию нового товарного знака АП. Он минималистический, стильный-модный-молодёжный, и на нём теперь не АБ, а АП.
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