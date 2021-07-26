Армия должна быть готова к войне на Донбассе, заявили на Украине
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Армия должна быть готова к войне на Донбассе, заявили на Украине

5:32:267/26/2021Фото: Аргументы Недели
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О решении территориального вопроса военным путем заявил бывший чиновник Украины, который ранее занимался проблемами Донбасса.

Украинский военные готовятся решать вопрос о Донбассе

Вооруженным силам Украины нужно готовиться к силовому захвату территорий Донбасса, неподконтрольных властям. Если мирные переговоры с Россией зайдут в тупик и ни к чему не приведут, придется за дело браться военным — заявил Юрий Грымчак - бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий страны для издания Obozrevatel.

По словам бывшего чиновника в стране должна быть полная готовность для разрешения конфликта силовым путем в самое ближайшее время, хотя мирно решить вопрос о Донбассе нужно пытаться до последнего.

- Армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит, — призвал Грымчак.

По словам бывшего чиновника, участие жителей Донбасса в парламентских выборах России создают опасную тенденцию для украинских властей.

- Это означает фактическое поглощение этой оккупированной территории, — считает экс-чиновник.

В настоящее время известно о 611 тысячах жителей ДНР И ЛНР - самопровозглашенных республик Донбасса — которые стали обладателями российского паспорта. Теперь они могут принимать участие в выборах, согласно Конституции РФ.

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