Армия должна быть готова к войне на Донбассе, заявили на Украине

Вооруженным силам Украины нужно готовиться к силовому захвату территорий Донбасса, неподконтрольных властям. Если мирные переговоры с Россией зайдут в тупик и ни к чему не приведут, придется за дело браться военным — заявил Юрий Грымчак - бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий страны для издания Obozrevatel.
По словам бывшего чиновника в стране должна быть полная готовность для разрешения конфликта силовым путем в самое ближайшее время, хотя мирно решить вопрос о Донбассе нужно пытаться до последнего.
- Армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит, — призвал Грымчак.
По словам бывшего чиновника, участие жителей Донбасса в парламентских выборах России создают опасную тенденцию для украинских властей.
- Это означает фактическое поглощение этой оккупированной территории, — считает экс-чиновник.
В настоящее время известно о 611 тысячах жителей ДНР И ЛНР - самопровозглашенных республик Донбасса — которые стали обладателями российского паспорта. Теперь они могут принимать участие в выборах, согласно Конституции РФ.