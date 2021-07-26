Новое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врач
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врач

5:14:127/26/2021Фото: pixabay
0

Но чтобы подтвердить теорию, нужно провести опыты на двух группах испытуемых.

У вакцины от ковида есть еще одно свойство
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Давка из 50 желающих вакцинироваться появилась в поликлинике №1 ЦГБ Бердска

Давка из 50 желающих вакцинироваться появилась в поликлинике №1 ЦГБ БердскаВакцину "Спутник Лайт" впервые привезли в Новосибирскую областьЕщё 359 новости

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о том, что вакцинация против ковида может предотвратить у переболевших коронавирусом появление постковидного синдрома.

- Похоже, вакцинация отрубает "ковидный хвост". У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную, - сказал Водовозов.

Также, по его мнению, чтобы доказать это. Нужно провести эксперимент на двух группах людей с постковидным синдромом. Одну из них вакцинировать, а другую — нет. Только тогда можно сделать окончательные выводы, резюмировал терапевт.

Громкое заявление Ракицкого о сборной России
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
22 квартиры: что сейчас с замглавой ГИБДД Воронежской области
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Новая информация о состоянии МакSим
прививкакоронавирус вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уже привились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врач
5:14:12 7/26/2021
Новое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врач
Алла Пугачева удивила поклонников ребрендингом
5:02:34 7/26/2021
Алла Пугачева удивила поклонников ребрендингом
БердскОт коронавируса скончалась решившая вылечить пиелонефрит в ЦГБ Бердска 65-летняя Ольга Шутович. Сгорела за 10 дней
5:00:41 7/26/2021
От коронавируса скончалась решившая вылечить пиелонефрит в ЦГБ Бердска 65-летняя Ольга Шутович. Сгорела за 10 дней
СК возбудил уголовное дело по факту убийства жены и сына адмирала ВМФ России Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге
4:39:18 7/26/2021
СК возбудил уголовное дело по факту убийства жены и сына адмирала ВМФ России Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге
От коронавируса умерло 727 россиян за сутки на 26 июля
4:25:37 7/26/2021
От коронавируса умерло 727 россиян за сутки на 26 июля
Кто и зачем убил главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова, все подробности трагедии
4:21:20 7/26/2021
Кто и зачем убил главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова, все подробности трагедии
Удачные дни для пересадки и уборки урожая с 1-15 августа 2021 года: Чем опасно Новолуние 8 августа
4:20:32 7/26/2021
Удачные дни для пересадки и уборки урожая с 1-15 августа 2021 года: Чем опасно Новолуние 8 августа
Лайнер Belavia рейса Минск-Анталия подал сигнал бедствия. На борту самолета с отказавшим двигателем 187 пассажиров
4:10:43 7/26/2021
Лайнер Belavia рейса Минск-Анталия подал сигнал бедствия. На борту самолета с отказавшим двигателем 187 пассажиров
БердскКрасный Mercedes и ВАЗ столкнулись у санатория "Парус" в Бердске. На месте ДТП - жёлтый реанимобиль
4:07:31 7/26/2021
Красный Mercedes и ВАЗ столкнулись у санатория "Парус" в Бердске. На месте ДТП - жёлтый реанимобиль
24 ребенка и трое вожатых заразились коронавирусом в детском лагере
3:56:20 7/26/2021
24 ребенка и трое вожатых заразились коронавирусом в детском лагере