Новое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врач

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о том, что вакцинация против ковида может предотвратить у переболевших коронавирусом появление постковидного синдрома.
- Похоже, вакцинация отрубает "ковидный хвост". У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную, - сказал Водовозов.
Также, по его мнению, чтобы доказать это. Нужно провести эксперимент на двух группах людей с постковидным синдромом. Одну из них вакцинировать, а другую — нет. Только тогда можно сделать окончательные выводы, резюмировал терапевт.