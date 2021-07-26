В жуткой аварии на трассе в Астрахани заживо сгорели пять человек. Подробности трагедии

Жуткая авария произошла накануне в Астраханской области. Там в ДТП заживо сгорели пять человек. Как выяснилось, все произошло на трассе Р-22 «Каспий».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, возле села Копановка произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и грузовика «Камаз». Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения с грузовиком автомобиль отбросило в кювет, и он загорелся. Внутри находилась семья из Астрахани – супруги, их 18-летняя дочь и два сына. Все они сгорели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.