Новолуние во Льве: Что можно и нельзя делать 8 августа 2021 по лунному календарю

8 августа 2021 года - это будет 29 лунный день лунного календаря, по окончании которого мы можем наблюдать такое событие как новолуние. Освещенность луны составит 0% ровно в 16:50 по московскому времени.
Энергетически это будет негативный день, поскольку негатив всего лунного месяца, который собирался на протяжении 29 дней, концентрируются в одном этом дне. Необходимо максимально прогонять от тебя любые негативные мысли, достойно принимать последствия своих поступков и не роптать на Вселенную.
Нельзя в этот день бездельничать и откладывать дела, которые вы планировали довести до конца. С самого утра в этот день настройтесь думать только о хорошем, выполнить все дела по плану и постарайтесь не испытывать никаких беспокойств. Благоприятно в этот день навести дома порядок, чтобы само чистое пространство способствовало вашему хорошему настроению.
Новолуние состоится в знаке Льва. Это знак будет провоцировать людей на то, чтобы лишний раз похвастаться своими, как нам кажется, талантами. Несмотря на бурю блестящих эмоций, все будут очень уязвимы к критике. Если вам в этот день очень захочется признания, то рекомендуется больше времени проводить в одиночестве. Наедине с собой благоприятно расслабляться, медитировать или читать молитвы.
Людям, не сильно подверженным влиянию эмоций в новолуние, рекомендуется этот день проводить в посещении праздников либо каких-то вечеринок. Отдых в составе семьи и активные игры с детьми будут очень благоприятными.
Новолуния прекрасно подходит для того, чтобы получать новые знания.
Что не рекомендуется делать в новолуние
В новолуние категорически запрещается начинать новые дела, которые не были запланированы вами заранее. То есть спонтанных решений в этот день лучше отказаться.
Желательно отказаться от любых хирургических вмешательств, которые являются плановыми и которые можно перенести без ущерба для здоровья.
Не рекомендуется посещать косметологов с целью удаление родинок и вообще вмешательства в целостность кожи.
Не перегружайте себя в день новолуния физическими нагрузками.