Снижающий эффект вакцинации от коронавируса фактор назвал врач
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Снижающий эффект вакцинации от коронавируса фактор назвал врач

6:32:087/26/2021Фото: Вы высыпаетесь?
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Между сном и иммунитетом есть прямая связь.

Сон является главным фактором формирования иммунитета после вакцинации

Эффект от вакцинации может быть снижен по естественным причинам. Недостаток сна негативно влияет на формирование иммунитета после вакцинации, заявил специалист сомнолог Михаил Полуэктов.

- По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А, — сказал Полуэктов - завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова.

Также специалист по снам пояснил, что недосып влияет на риск инфицирования, который является прямым следствием недостатка ночного отдыха человека. Между сном и иммунитетом есть прямая связь.

- Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета, - пояснил Полуэктов для ТАСС.

Из-за недостаточного сна могут появиться проблемы со здоровьем - одной из них может стать нарушение выработки Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета.

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сонвакцинацияиммунитет
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