Огромный метеорит размером с Луну взорвался над Норвегией
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Огромный метеорит размером с Луну взорвался над Норвегией

6:55:327/26/2021Фото: Pixabay
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В настоящее время неизвестно, куда попал космический объект и из чего он состоит. Это могут быть и камни и железо.

Над Норвегией взорвался метеорит

Над небом Норвегии пролетел и взорвался достаточно большой космический объект.

Запись остаточного свечения после взрыва метеорита стала доступной после публикации в Telegram-канале «Подъема». На видео в ночном небе появляется свечение, которое по размеру сопоставимо с Луной, засветившейся в левой части кадра. После освещения горизонта объект исчез за ним.

В настоящее время неизвестно, куда попал космический объект и из чего он состоит. Это могут быть и камни и железо. Обломки космического гостя могут находится под Осло, но пока нет подтверждения данной информации.

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