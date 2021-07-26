Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года

9:20:257/26/2021Фото: pixabay
0

Август 2021 года астрологами оценивается как менее травмоопасный месяц, но будет увеличена вероятность обострения сердечных и нервных заболеваний.

лаборатория, пробирки
В Новолуние и Полнолуние посещать больницы нежелательно

Здоровье, пожалуй, является самой главной ценностью человека. Когда человек здоров, остальные проблемы отходят на второй план. Однако ежедневно мы вынуждены сталкиваться с различными проблемами, напряженной обстановкой и стрессами, которые неизбежно сказываются на состоянии нашего здоровья. Бывает так, что своими внутренними силами человек не в состоянии справиться с возникновением болезни, которая интенсивно развивается и иногда приходится даже  прибегать к хирургическому вмешательству, чтобы остановить развитие болезни.

Для профилактики заболеваний довольно часто мы прибегаем к профилактическим осмотрам, а также к проведению прививок, которые способствуют выработке антител от любых инфекций и вирусов, чтобы оградить себя от заболевания этой болезнью.

Как мы знаем, луна каждый день лунного месяца оказывает своё, совершенно различное влияние на наш организм. Так, например, достоверно известно что никакие медицинские вмешательства, в том числе посещению стоматолога и косметолога, не рекомендуется проводить в такие пиковые дни лунного календаря, как новолуние и полнолуние. В оба эти дня организм человека становится очень уязвим к любого рода вмешательствам.

Если вы заранее выбираете день для проведения какое-то хирургической манипуляции, прививки или посещения стоматолога, то лучше сверится с лунным календарем и выбрать для этой процедуры наиболее благоприятный день. Это поможет снизить негативные последствия от вмешательства и в целом благотворно повлияет на состояние вашего организма.

Самыми благоприятными днями для проведения любых медицинских вмешательств в августе 2021 года названы 1, 3, 4, 11, 14, 15 августа.

Подходящими днями для проведения медицинских процедур в августе 2021 года да станут 6, 7, 10 и 13 августа.

Самым неблагоприятным днем будет 8 августа - новолуние.

Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Кому нельзя употреблять зеленые яблоки
здоровьелунный календарьблагоприятные дникалендарь здоровья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что у вас планируется в августе из медицинских вмешательств?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
9:20:25 7/26/2021
Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
БердскПосле гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы
9:19:48 7/26/2021
После гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы
Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет
9:01:12 7/26/2021
Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет
Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение
8:50:09 7/26/2021
Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение
Смертельное селфи: Скончалась 11-летняя девочки после удара током на вагоне-цистерне
8:26:05 7/26/2021
Смертельное селфи: Скончалась 11-летняя девочки после удара током на вагоне-цистерне
Новолуние во Льве: Что можно и нельзя делать 8 августа 2021 по лунному календарю
8:20:28 7/26/2021
Новолуние во Льве: Что можно и нельзя делать 8 августа 2021 по лунному календарю
Как допускают в коронавирус на личную встречу с Путиным, рассказал Песков
8:15:40 7/26/2021
Как допускают в коронавирус на личную встречу с Путиным, рассказал Песков
Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио
7:57:16 7/26/2021
Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио
Самый высокий новосибирец снялся в сериале со звездами российского кино
7:39:49 7/26/2021
Самый высокий новосибирец снялся в сериале со звездами российского кино
Почему желтеют листья у дыни: все об уходе за сладким плодом
7:20:59 7/26/2021
Почему желтеют листья у дыни: все об уходе за сладким плодом