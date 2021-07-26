Роскомнадзор заблокировал сайт Навального за экстремизм

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.сom. РКН ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры. Такая информация появилась на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.
Основанием для внесения в реестр стала статья 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, следует из сообщения.
Согласно данной статье, доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она содержит, в частности, призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что ФБК (запрещенная в России экстремистская организация) призывал к массовым беспорядкам.
«Организация, о который вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить «коктейли Молотова» для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских», — сказал тогда глава государства
9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.
В начале февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный - 2,5 года. Выйти на свободу в конце июля — начале августа 2023 года.