Роскомнадзор заблокировал сайт Навального за экстремизм
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального за экстремизм

6:42:297/26/2021Фото: С сайта Навального
0

Основанием для внесения в реестр стала статья 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Алексей Навальный сидит в тюрьме

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.сom.  РКН ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры. Такая информация появилась на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.

Основанием для внесения в реестр стала статья 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, следует из сообщения.

Согласно данной статье, доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она содержит, в частности, призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что ФБК (запрещенная в России экстремистская организация) призывал к массовым беспорядкам.

«Организация, о который вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить «коктейли Молотова» для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских», — сказал тогда глава государства

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

В начале февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный - 2,5 года. Выйти на свободу в конце июля — начале августа 2023 года.

Что творит сало с организмом: правда и мифы
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новая информация о состоянии МакSим
Громкое заявление Ракицкого о сборной России
Убит адмирал ВМФ России Лобанов: что удалось выяснить
Названа возможная причина смерти Александра Курдюкова
призывыэкстремистская организациязаблокировал сайт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Уйдут в соцсети?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального за экстремизм
6:42:29 7/26/2021
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального за экстремизм
Снижающий эффект вакцинации от коронавируса фактор назвал врач
6:32:08 7/26/2021
Снижающий эффект вакцинации от коронавируса фактор назвал врач
БердскМэр Бердска раскритиковал работу руководства ЖКХ: Мусор, дороги, дворы, пляжи
6:21:04 7/26/2021
Мэр Бердска раскритиковал работу руководства ЖКХ: Мусор, дороги, дворы, пляжи
3 сильных заговора на магический Ильин день
6:20:45 7/26/2021
3 сильных заговора на магический Ильин день
На Технопром-2021 может приехать в Новосибирск премьер Мишустин
5:56:12 7/26/2021
На Технопром-2021 может приехать в Новосибирск премьер Мишустин
В Москве из хостела украли 17 миллионов рублей
5:44:10 7/26/2021
В Москве из хостела украли 17 миллионов рублей
Армия должна быть готова к войне на Донбассе, заявили на Украине
5:32:26 7/26/2021
Армия должна быть готова к войне на Донбассе, заявили на Украине
Подозреваемый в убийстве полицейского Ставрополья Руслана Абовяна признался, что сделал это из мести
5:23:24 7/26/2021
Подозреваемый в убийстве полицейского Ставрополья Руслана Абовяна признался, что сделал это из мести
В жуткой аварии на трассе в Астрахани заживо сгорели пять человек. Подробности трагедии
5:21:57 7/26/2021
В жуткой аварии на трассе в Астрахани заживо сгорели пять человек. Подробности трагедии
Опасный астероид августа 2021: Есть ли угроза столкновения и что может произойти в случае катастрофы
5:20:33 7/26/2021
Опасный астероид августа 2021: Есть ли угроза столкновения и что может произойти в случае катастрофы