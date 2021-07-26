Простой рецепт баклажановой закуски: пальчики оближешь
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Простой рецепт баклажановой закуски: пальчики оближешь

10:20:227/26/2021Фото: pixabay
0

На чугунной сковороде или при помощи гриля можно приготовить великолепную закуску из баклажанов вообще без применения растительного масла. Равнодушных не останется.

баклажаны
Баклажаны готовятся вообще без масла

Баклажаны, приготовленные по этому рецепту, готовятся вообще без капельки масла. Подаются они с ароматнейшим чесночным соусом, который лучше всего подчеркивает вкус баклажана.

Для приготовления этой закуски вам потребуется на один баклажан 20 г петрушки, 6 листиков свежего базилика, один зубчик чеснока, половина острого перца (добавляется по вкусу), соль и перец по вкусу.

Баклажан помойте, срежьте у него кончики и разрежьте его вдоль на 2 половинки. Срезы нужно посыпать солью и оставить баклажаны в таком виде минут на 15, для того, чтобы вышла вся горечь. После этого нужно промыть баклажаны под холодной проточной водой, после чего подсушить бумажными салфетками или чистым полотенцем.

На каждой половинке нужно сделать довольно глубокие надрезы квадратиками, главное ножом не дорезать баклажаны до шкурки. Возьмите чугунную сковороду или разогрейте гриль. Смазывать маслом поверхность не нужно. Выложите баклажаны на разогретую поверхность гриля или сковороды срезами вниз и сразу подвигайте их их, чтобы они не прилипли. На среднем огне оставляем запекаться нашей баклажаны на протяжении примерно 13 минут. Цвет шкурки по готовности должен стать светлее.

Пока баклажаны запекаются, можно приготовить соус. Возьмите чеснок, приготовленную зелень и острый перец и мелко мелко порубите. Добавьте в зелень 2 столовых ложки оливкового масла или майонеза (можно взять сметану) посолите и поперчите по вкусу.

Половинки баклажана через 13 минут переверните и готовьте их на шкурке ещё пять минут. Готовые половинки баклажана нужно выложить на сервировочную тарелку срезами вверх. На срезы сразу выложите чесночный соус. Важно сделать это, пока баклажаны ещё горячие. Температура позволит чесночному аромату лучше пропитать мякоть баклажана. Подается это блюдо как в холодном, так и в горячем виде - одинаково вкусно.

Приятного аппетита!

Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Кому нельзя употреблять зеленые яблоки
Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
дачарецептбаклажаныпеченые баклажанызакуска из баклажанов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы любите готовить баклажаны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Маньяка заподозрили в странном мужчине в Новосибирске: Он преследует женщин на Затулинке
10:21:12 7/26/2021
Маньяка заподозрили в странном мужчине в Новосибирске: Он преследует женщин на Затулинке
Простой рецепт баклажановой закуски: пальчики оближешь
10:20:22 7/26/2021
Простой рецепт баклажановой закуски: пальчики оближешь
Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты
9:48:31 7/26/2021
Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты
Пьяные паломники избили хоругвью полицейского во время крестного хода
9:34:28 7/26/2021
Пьяные паломники избили хоругвью полицейского во время крестного хода
Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
9:20:25 7/26/2021
Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
БердскПосле гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы
9:19:48 7/26/2021
После гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы
Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет
9:01:12 7/26/2021
Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет
Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение
8:50:09 7/26/2021
Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение
Смертельное селфи: Скончалась 11-летняя девочки после удара током на вагоне-цистерне
8:26:05 7/26/2021
Смертельное селфи: Скончалась 11-летняя девочки после удара током на вагоне-цистерне
Новолуние во Льве: Что можно и нельзя делать 8 августа 2021 по лунному календарю
8:20:28 7/26/2021
Новолуние во Льве: Что можно и нельзя делать 8 августа 2021 по лунному календарю