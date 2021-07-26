Простой рецепт баклажановой закуски: пальчики оближешь

Баклажаны, приготовленные по этому рецепту, готовятся вообще без капельки масла. Подаются они с ароматнейшим чесночным соусом, который лучше всего подчеркивает вкус баклажана.
Для приготовления этой закуски вам потребуется на один баклажан 20 г петрушки, 6 листиков свежего базилика, один зубчик чеснока, половина острого перца (добавляется по вкусу), соль и перец по вкусу.
Баклажан помойте, срежьте у него кончики и разрежьте его вдоль на 2 половинки. Срезы нужно посыпать солью и оставить баклажаны в таком виде минут на 15, для того, чтобы вышла вся горечь. После этого нужно промыть баклажаны под холодной проточной водой, после чего подсушить бумажными салфетками или чистым полотенцем.
На каждой половинке нужно сделать довольно глубокие надрезы квадратиками, главное ножом не дорезать баклажаны до шкурки. Возьмите чугунную сковороду или разогрейте гриль. Смазывать маслом поверхность не нужно. Выложите баклажаны на разогретую поверхность гриля или сковороды срезами вниз и сразу подвигайте их их, чтобы они не прилипли. На среднем огне оставляем запекаться нашей баклажаны на протяжении примерно 13 минут. Цвет шкурки по готовности должен стать светлее.
Пока баклажаны запекаются, можно приготовить соус. Возьмите чеснок, приготовленную зелень и острый перец и мелко мелко порубите. Добавьте в зелень 2 столовых ложки оливкового масла или майонеза (можно взять сметану) посолите и поперчите по вкусу.
Половинки баклажана через 13 минут переверните и готовьте их на шкурке ещё пять минут. Готовые половинки баклажана нужно выложить на сервировочную тарелку срезами вверх. На срезы сразу выложите чесночный соус. Важно сделать это, пока баклажаны ещё горячие. Температура позволит чесночному аромату лучше пропитать мякоть баклажана. Подается это блюдо как в холодном, так и в горячем виде - одинаково вкусно.
Приятного аппетита!