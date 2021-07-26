Сутки издевался: Изуродовал похищенную жену муж-тиран

В Екатеринбурге мужчина решил наказать свою супругу за то, что она хочет с ним расстаться. После суточного истязания в своем коттедже, муж нанес травмы девушке, с которыми она будет долго лечиться а после - реабилитироваться.
— Пострадавшая пытается развестись с мужем на протяжении года. Муж злоупотребляет наркотиками и алкоголем, ранее был судим. С осени они пытались развестись, а весной она мне сказала, что они помирились. Я, зная ситуацию, сказал: «Вы помирились очень зря. Все закончится тем, что он вас убьет». И в итоге в ночь с четверга на пятницу он приехал к ней на работу, устроил там погром и похитил ее, — рассказал для E1.RU юрист девушки.
Около суток продолжалось избиение молодой жены. У нее внутреннее кровотечение, черепно-мозговая травма, множественные гематомы по всему телу.
— Родственники Александры начали ее разыскивать, обратились в полицию. Сотрудники выехали в этот коттедж, она открыла им дверь, они задержали его, а пострадавшую отправили в больницу. На ее лице живого места не было. Сейчас, насколько мне известно, возбуждено дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Будут переквалифицировать по 3-й части, — говорит юрист.
Об этой истории стало известно после публикации в соцсети от имени блогера под ником olgachocolate, подруги пострадавшей.
В своем Instagram она опубликовала фото девушки, которая теперь находится на лечении. По словам блогера, она собиралась к Александре на ресницы, написала подруге и получила в ответ фото изуродованного лица пострадавшей. Мужчину задержали, ему выберут меру пресечения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Настя Харьковская из Бердска добивается того, чтобы правоохранители ее оградили от мужа-тирана. Она обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину.