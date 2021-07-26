Как допускают в коронавирус на личную встречу с Путиным, рассказал Песков
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Как допускают в коронавирус на личную встречу с Путиным, рассказал Песков

8:15:407/26/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам пресс-секретаря президента, в стране не лучшая ситуация с коронавирусом, чтобы отказаться от мер предосторожности в отношении главы государства.

Перед встречей с Путиным все проходят карантин

Требования по карантину перед встречей с президентом сохраняются для того, чтобы обезопасить главу государства от заражения коронавирусом в непростое время.

Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

- Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства, — объяснил Песков.

Данные меры не мешают интенсивной работе Владимира Путина и его рабочему графику. Президент встречается с людьми и передвигается по стране в прежнем режиме.

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