Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская саблистка София Позднякова стала обладательницей олимпийского золота, оставив серебро своей сопернице, которая также является спортсменкой из России — Софье Великой.
Финал в соревнованиях с саблями был полностью российским — Позднякова со счетом 15:11 одолела Великую и стала чемпионкой Олимпиады.
Это вторая золотая медаль в копилке российской сборной. Теперь их десять — 2 золота, 5 серебра и 3 бронзы.
София Позднякова — российская спортсменка, продолжательница династии саблистов — дочь Станислава Позднякова, который четыре раза становился обладателем Олимпийского золота. В настоящее время он возглавляет российский Олимпийский комитет.