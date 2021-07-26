Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио
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Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

7:57:167/26/2021Фото: kp.ru
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София Позднякова и Софья Великая блестяще выступили на Олимпийских играх. Чемпионка - дочь прославленного саблиста Станислава Позднякова, который возглавляет ОКР.

София Позднякова - олимпийская чемпионка

Российская саблистка София Позднякова стала обладательницей олимпийского золота, оставив серебро своей сопернице, которая также является спортсменкой из России — Софье Великой.

Финал в соревнованиях с саблями был полностью российским — Позднякова со счетом 15:11 одолела Великую и стала чемпионкой Олимпиады.

Это вторая золотая медаль в копилке российской сборной. Теперь их десять — 2 золота, 5 серебра и 3 бронзы.

София Позднякова — российская спортсменка, продолжательница династии саблистов — дочь Станислава Позднякова, который четыре раза становился обладателем Олимпийского золота. В настоящее время он возглавляет российский Олимпийский комитет.

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