Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение

В понедельник 26 июля Якутский городской суд принял решение о принудительном лечении Александра Габышева.
- Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением, - сказали в пресс-службе суда.
Ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза вынесла вердикт по Габышеву, признав его невменяемым. В отношении «шамана» возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Он принудительно был отправлен в психиатрическое медицинское учреждение.
По версии следствия, Габышев нанес колотую рану росгвардейцу при помощи самодельного меча, когда его пытались задержать. В сентябре 2020 года Габышев стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к экстремистским действиям и находился под подпиской о невыезде.
Весной 2019 года Александр Габышев стал известен после того, как отправился пешком в Москву. Он смог дойти до границы Иркутской области и Бурятии, где его задержали и отправили в психдиспансер.