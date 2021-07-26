Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение
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Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение

8:50:097/26/2021Фото: Flickr
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Ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза вынесла вердикт по Габышеву, признав его невменяемым.

Габышева будут принудительно лечить в психбольнице

В понедельник 26 июля Якутский городской суд принял решение о принудительном лечении Александра Габышева.

- Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением, - сказали в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза вынесла вердикт по Габышеву, признав его невменяемым. В отношении «шамана» возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Он принудительно был отправлен в психиатрическое медицинское учреждение.

По версии следствия, Габышев нанес колотую рану росгвардейцу при помощи самодельного меча, когда его пытались задержать. В сентябре 2020 года Габышев стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к экстремистским действиям и находился под подпиской о невыезде.

Весной 2019 года Александр Габышев стал известен после того, как отправился пешком в Москву.  Он смог дойти до границы Иркутской области и Бурятии, где его задержали и отправили в психдиспансер.

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