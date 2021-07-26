Смертельное селфи: Скончалась 11-летняя девочки после удара током на вагоне-цистерне

Трагедия произошла на станции Халилово Оренбургской области. Три школьницы в возрасте 11, 13 и 14 лет получили электротравмы во время попытки сделать селфи на вагоне-цистерне.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшие по неосторожности смерть человека».
После обнаружения работниками железной дороги детей с многочисленными ожогами, пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Орска.
Младшая из них скончалась в больнице, сообщили в Уральском управлении на транспорте СКР.
-Ребенок получил термические ожоги головы и шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени. У двух других школьниц от 30 до 40% поражения тканей. За их жизни борются врачи, - уточнили в ведомстве.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне электричка насмерть сбила двух девочек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте. Они шли с пляжа.