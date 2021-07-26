Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет

Впервые с 1996 года российские легкоатлеты смогли завоевать олимпийское золото в командном многоборье. Команда из российский спортсменов в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного 26 июля стала обладателем золотых медалей на Олимпиаде в Токио.
Преимущество в 0,103 балла дало возможность опередить команду из Японии, ставшей второй. На третьем месте спортсмены из Китая.
Олимпиада-2020 проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. Состязания, которые проводятся раз в четыре года и к которым стремятся все спортсмены, были перенесены из-за коронавируса.
В 2021 году Олимпийские игры проходят с соблюдением всех санитарных норм, от России в Японию приехали 335 спортсменов, у которых подтвердился отрицательный результат теста на коронавирус. Зрителей на трибунах нет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", олимпийское золото в понедельник завоевала саблистка из России София Позднякова.