Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет
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Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет

9:01:127/26/2021Фото: Евроспорт
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Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золото в многоборье. На втором месте - японцы, на третьем - спортсмены Китая.

Спортсмены из России взяли золото в командном многоборье

Впервые с 1996 года российские легкоатлеты смогли завоевать олимпийское золото в командном многоборье. Команда из российский спортсменов в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного 26 июля стала обладателем золотых медалей на Олимпиаде в Токио.

Преимущество в 0,103 балла дало возможность опередить команду из Японии, ставшей второй. На третьем месте спортсмены из Китая.

Олимпиада-2020 проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. Состязания, которые проводятся раз в четыре года и к которым стремятся все спортсмены, были перенесены из-за коронавируса.

В 2021 году Олимпийские игры проходят с соблюдением всех санитарных норм, от России в Японию приехали 335 спортсменов, у которых подтвердился отрицательный результат теста на коронавирус. Зрителей на трибунах нет.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", олимпийское золото в понедельник завоевала саблистка из России София Позднякова.

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