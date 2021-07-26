Пьяные паломники избили хоругвью полицейского во время крестного хода

Под Волхвом во время крестного хода с мощами Александра Невского пострадал полицейский. Он возмутился поведением трех человек, которые во время крестного хода распивали спиртные напитки и призвал их отказаться от задуманного, на что получил удары древком от хоругви по спине от женщины, которая в компании двух мужчин чувствовала себя очень уверенно.
Сопровождающие ее компаньоны не пытались успокоить даму, а помогали ей, удерживая сержанта. В полиции возбудили уголовное дело по статье о применении силы против представителя власти.
По закону за данное правонарушение грозит наказание от штрафа до пяти лет заключения. 51-летний Сафронов и 47-летняя Сафронова из Старой Ладоги в компании 43-летнего Момовитенко - жителя Сертолово находятся в полиции, где их оставили на двое суток.
О дальнейшей мере пресечения вопрос будет решаться, пишет 47news.