Пьяные паломники избили хоругвью полицейского во время крестного хода
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Пьяные паломники избили хоругвью полицейского во время крестного хода

9:34:287/26/2021Фото: Паблик "Никольский мужской монастырь с. Старая Ладога", vk.com
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Сотрудник полиции пытался призвать жителей к отказу от распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело.

В монастыре нетрезвые желающие приложиться к мощам избили полицейского

Под Волхвом во время крестного хода с мощами Александра Невского пострадал полицейский. Он возмутился поведением трех человек, которые во время крестного хода распивали спиртные напитки и призвал их отказаться от задуманного, на что получил удары древком от хоругви по спине от женщины, которая в компании двух мужчин чувствовала себя очень уверенно.

Сопровождающие ее компаньоны не пытались успокоить даму, а помогали ей, удерживая сержанта. В полиции возбудили уголовное дело по статье о применении силы против представителя власти.

По закону за данное правонарушение грозит наказание от штрафа до пяти лет заключения.  51-летний Сафронов и 47-летняя Сафронова из Старой Ладоги в компании 43-летнего Момовитенко - жителя Сертолово находятся в полиции, где их оставили на двое суток.

О дальнейшей мере пресечения вопрос будет решаться, пишет 47news.

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