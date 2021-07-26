После гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы
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После гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы

9:19:487/26/2021
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40-летнего мужчину насмерть сбила электричка, когда он шел вдоль железнодорожных путей. Жители ул. Калинина игнорирую мост, пытаясь перейти рельсы в неположенном месте.

Мост через рельсы игнорируют жители Бердска

Трагедия на железной дороге в Бердске стала поводом для обсуждения на совещании при главе города в понедельник.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 24 июля 40-летний мужчину сбил проходящий состав. Стало известно, что погибший шел вдоль железнодорожных путей на станции Бердск.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что это опасный участок – переход жителей улицы Калинина к вокзалу. Есть переходной мост через рельсы. Но жители, экономя время, не всегда им пользуются, подвергая опасности свою жизнь.

На 26 июля запланировано выездное совещание совместно с представителями РЖД, где рассмотрят вопрос усиления работы с жителями, чтобы они передвигались по легальным переходам через железнодорожные пути, сообщили в пресс-центре мэрии.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, в свою очередь, поручил комплексно подходить к решению проблемы. По его оценке, необходимо вырубить кусты, установить освещение и подготовить грунт в местах организации легального перехода жителей улицы Калинина к бердскому железнодорожному вокзалу.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье руководитель пресс-службы сибирского управления МВД на транспорте Анна Щербакова, на перегоне Сеятель-Бердск, на 37-м километре участка железной дороги, был смертельно травмирован мужчина 1981 года рождения. Его личность установлена.

По ее словам, человека сбила электричка. Машинист, увидев его на путях подавал сигналы, но тот не отреагировал. ЧП произошло прямо на станции Бердск.

Сейчас ведется расследование трагического происшествия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне электричка сбила двоих девочек, которые переходили рельсы с районе станции Береговой в Новом поселке Бердска. Подростки шли с пляжа. Одна девочка скончалась на месте, вторая - в больнице.

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