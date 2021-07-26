Маньяка заподозрили в странном мужчине в Новосибирске: Он преследует женщин на Затулинке

В Новосибирске мужчина возраста примерно 35-40 лет крупного телосложения преследует женщин, гоняется за ними, чем очень пугает местных жительниц. Такая информация появилась в группе «Типичная Затулинка» во ВКонтакте.
Как сообщала одна из напуганных женщин, ее странный человек преследовал от "Фламинго" до дома №229 на ул. Зорге. Он даже забежал за ней в подъезд, но не смог догнать на лестнице из-за своей комплекции. Она заявила, что часто видела его в тех местах.
Другая женщина вспомнила, что он хватал ее за руки, но спасла проезжающая мимо машина. Третья рассказала, что он преследовал ее от Зорге, 98 до парка поздно вечером, пришлось отрываться.
В соцсети появилось фото предполагаемого маньяка. В комментариях появились сообщения о столкновении с тем же человеком и в том же районе. Некоторые отметили, что он говорит плохо по-русски.
В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области "Аиф" подтвердили, что 26 июля к ним поступило заявление в полицию о преследовании.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне задержали мужчину, который трогал девочек в одном из бердских магазинов.