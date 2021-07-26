Продавщица секс-шопа избила грабителя огромным дилдо: Он еле унес ноги. Смотрите видео
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Продавщица секс-шопа избила грабителя огромным дилдо: Он еле унес ноги. Смотрите видео

10:40:447/26/2021
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Девушка задержалась после смены и хлопотала в магазине с бумажками, когда в торговый зал ворвался "шалун" и с ножом стал требовать деньги из кассы. Но сотрудницы магазина не растерялась.

Нож не помог грабителю получить добычу


В кузбасском Новокузнецке продавщица секс-шопа отбилась от грабителя огромным дилдо. Момент с защитой ценностей торговой точки и избиением злодея попал на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовано в Telegram-канале Daily Storm.

Девушка задержалась после смены и хлопотала в магазине с бумажками, когда в торговый зал ворвался "шалун".

На кадрах видно, как грабитель с ножом подошел к сотруднице магазина. Он потребовал отдать деньги из кассы. Девушка не растерялась и начала отбиваться от него первым попавшимся под руку предметом, им оказался фаллоимитатор. Мужчина пытался защищаться руками, но продавщица начала избивать его еще сильнее. Она била его до тех пор, пока он практически на четвереньках выскочил за дверь.

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