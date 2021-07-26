Уничтожавшую вакцину от коронавируса медика обвинили в растрате
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Уничтожавшую вакцину от коронавируса медика обвинили в растрате

11:06:507/26/2021
0

Она вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках.

 Центр им. Чумакова выпускает вакцину "Ковивак"
Прививки не делал, а вакцину уничтожала
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты

Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплатыНовое свойство вакцины от коронавируса рассекретил врачЕщё 361 новости

В управлении МВД по Томской области возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в отношении сотрудницы одной из больниц Томска.

По версии следствия, она в июне-июле 2021 года подделывала данные о вакцинации от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщили 26 июля в региональном главке МВД.

"По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Число уничтоженной вакцины не уточняется. В настоящее время по уголовному делу проводится дознание и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сливали в унитаз вакцину и выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации медики из Брянской области. Старшая медсестра и ее подельники наладили бизнес по выдаче справок о прививках, которые людям не делали.

Между тем, в некоторых регионах, в том числе в Новосибирской области и в Бердске существует дефицит вакцины, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Сборная РФ добыла одно золото, хотя шансы были на три
«Деньги решают всё»: Ефимова «наехала» на организаторов Олимпиады
Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Грустная новость о Макsим: проблемы уже с сердцем и правым легким
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Убит адмирал ВМФ России Лобанов: что удалось выяснить
Названа возможная причина смерти Александра Курдюкова
Президент Украины ввел санкции против богатейшей женщины России
«Не стрельба, а позор»: наши лучницы разгромили Украину и США
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уничтожавшую вакцину от коронавируса медика обвинили в растрате
11:06:50 7/26/2021
Уничтожавшую вакцину от коронавируса медика обвинили в растрате
Продавщица секс-шопа избила грабителя огромным дилдо: Он еле унес ноги. Смотрите видео
10:40:44 7/26/2021
Продавщица секс-шопа избила грабителя огромным дилдо: Он еле унес ноги. Смотрите видео
Маньяка заподозрили в странном мужчине в Новосибирске: Он преследует женщин на Затулинке
10:21:12 7/26/2021
Маньяка заподозрили в странном мужчине в Новосибирске: Он преследует женщин на Затулинке
Простой рецепт баклажановой закуски: пальчики оближешь
10:20:22 7/26/2021
Простой рецепт баклажановой закуски: пальчики оближешь
Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты
9:48:31 7/26/2021
Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае: Без прививки отстранят от работы без зарплаты
Пьяные паломники избили хоругвью полицейского во время крестного хода
9:34:28 7/26/2021
Пьяные паломники избили хоругвью полицейского во время крестного хода
Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
9:20:25 7/26/2021
Благоприятные дни для прививок и врачебных манипуляций по лунному календарю с 1-15 августа 2021 года
БердскПосле гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы
9:19:48 7/26/2021
После гибели человека на станции Бердск мэр Шестернин приказал привести в порядок легальный переход через рельсы
Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет
9:01:12 7/26/2021
Российские гимнасты стали чемпионами Олимпиады в Токио - впервые за 25 лет
Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение
8:50:09 7/26/2021
Шамана Габышева суд направил в психушку на принудительное лечение