Уничтожавшую вакцину от коронавируса медика обвинили в растрате

В управлении МВД по Томской области возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в отношении сотрудницы одной из больниц Томска.
По версии следствия, она в июне-июле 2021 года подделывала данные о вакцинации от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщили 26 июля в региональном главке МВД.
"По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину", - говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Число уничтоженной вакцины не уточняется. В настоящее время по уголовному делу проводится дознание и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сливали в унитаз вакцину и выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации медики из Брянской области. Старшая медсестра и ее подельники наладили бизнес по выдаче справок о прививках, которые людям не делали.
Между тем, в некоторых регионах, в том числе в Новосибирской области и в Бердске существует дефицит вакцины, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".