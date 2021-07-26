Вора в законе Дато Краснодарского отправили в колонию строго режима: Город остался без смотрящего
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Вора в законе Дато Краснодарского отправили в колонию строго режима: Город остался без смотрящего

11:20:557/26/2021Фото: КП Кубань
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Статус «смотрящего Краснодара» Джангидзе приобрел в июне 2013 года на «воровской сходке» в Риме. Теперь сажают за сам факт принадлежности к преступной иерархии.

Суд приговорил «смотрящего Краснодара» к 8 годам колонии строго режима

Краснодарский краевой суд огласил обвинительный приговор Давиду Джангидзе. Его обвиняли по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает пресс-служба суда.

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

«Согласно предъявленному обвинению, статус «вора в законе» Джангидзе приобрел в период со 2 по 9 июня 2013 года на «воровской сходке» в Риме. Показания об обстоятельствах приобретения Джангидзе высшего положения в преступной иерархии дали как свидетели, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, так и представители уголовной среды — лица,
осужденные за совершение преступлений. Он занимает это положение по настоящее время», — говорится в сообщении суда.

Давид Джангидзе известен в криминальной среде как Дато Краснодарский или «смотрящий Краснодара». В 2017 года правоохранительные органы Кубани задержали двух местных криминальных авторитетов - Саркиса Сельвияна (Саркис Горячеключевской), входившего в клан Аслана Усояна, и Давида Джангидзе (Дато Краснодарский), считающегося приближенным Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского). Им вменяли незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ст. 228 УК РФ), пеердает РБК.

30 марта 2018 года Советский районный суд Краснодара осудил Джангидзе на 3 года по ст. 228 ч. 2 УК РФ (наркотики). 29 декабря 2018 года он освободился по отбытию срока из колонии в Кургане (с учетом времени, проведенного в СИЗО).

Новую статью «Занятие высшего положения в преступной иерархии» ввели в Уголовный кодек после того, как Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле 2019 года. Она подразумевает наказание для руководителей преступных сообществ за сам факт лидерства. Санкция статьи 210.1 УК РФ - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей. До этого УК устанавливал ответственность для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, только при совершении им преступления.

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