Открытки С Днем Крещения Руси на 28 июля и красивые слова для любителей веры и истории
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Открытки С Днем Крещения Руси на 28 июля и красивые слова для любителей веры и истории

10:54:597/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В праздник важный и великий День крещения Руси. Свет в душе, о предках память Вам желаю пронести.

28 июля — День крещения Руси

28 июля — День крещения Руси. 

28 июля — День крещения Руси

28 июля — День крещения РусиС Днем крещения Руси

Поздравляю от души,

В день, столь светлый и святой,

Радуйтесь Вы всей душой.

Очищайте от зла разум,

Не знавать Вам боли, сглазов,

Пусть в семье царит уют

И всегда Вас дома ждут.

***

Русь святая окрестилась

Нынче, в этот самый день.

Хоть на дату опустилась

Уж веков прошедших тень.

Христиане, пусть же праздник,

День крещения Руси,

Вам приносит только радость

И побольше в жизни сил.

Чтобы вы не потеряли

Ту связующую нить,

Что нас всех объединяет,

Помогая верно жить.

***

В праздник важный и великий

День крещения Руси.

Свет в душе, о предках память

Вам желаю пронести.

Чтоб традиции былые

Не забылись никогда.

Передать их нужно детям

С ними пусть идут года.

Сохраняйте в душах веру,

Почитайте стариков.

Только с чистым намерением

Организм будет здоров.

***

С Днем крещения Руси!

Пусть вам вера помогает,

Дарит много новых сил

И к успеху продвигает!

Пусть сияет вам всегда

Счастье самым ярким светом,

Не тревожьтесь никогда,

Рой забот уносит ветром!

28 июля — День крещения Руси
28 июля — День крещения Руси

С днем крещения Руси,

С праздником церковным.

Всех Господь спаси и сохрани,

Желаем жизни доброй.

Ясных дней и веры чистой,

Крепкого здоровья.

Вам я желаю оптимизма,

Жить окруженными любовью.

***

Крещение Руси для нас —

Церковное событье.

Владимир князь осуществил

Великое открытие.

И с той поры крещен народ,

Детей с рожденья крестят.

Чтоб с верой жили, добротой,

Несли благие вести.

***

С Днем крещения Руси

Вас я поздравляю,

Пусть под защитою Христа

Живет страна родная.

Добра желаю, мира,

Спокойствия, любви,

Желаю, чтобы веру

Мы в душах берегли.

Пусть на дела нас добрые

Господь благословляет,

И пусть Русь крещеная

Живет и процветает.

Источник: pozdravok.ru

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