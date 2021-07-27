Открытки С Днем Крещения Руси на 28 июля и красивые слова для любителей веры и истории

28 июля — День крещения Руси.
28 июля — День крещения РусиС Днем крещения Руси
Поздравляю от души,
В день, столь светлый и святой,
Радуйтесь Вы всей душой.
Очищайте от зла разум,
Не знавать Вам боли, сглазов,
Пусть в семье царит уют
И всегда Вас дома ждут.
***
Русь святая окрестилась
Нынче, в этот самый день.
Хоть на дату опустилась
Уж веков прошедших тень.
Христиане, пусть же праздник,
День крещения Руси,
Вам приносит только радость
И побольше в жизни сил.
Чтобы вы не потеряли
Ту связующую нить,
Что нас всех объединяет,
Помогая верно жить.
***
В праздник важный и великий
День крещения Руси.
Свет в душе, о предках память
Вам желаю пронести.
Чтоб традиции былые
Не забылись никогда.
Передать их нужно детям
С ними пусть идут года.
Сохраняйте в душах веру,
Почитайте стариков.
Только с чистым намерением
Организм будет здоров.
***
С Днем крещения Руси!
Пусть вам вера помогает,
Дарит много новых сил
И к успеху продвигает!
Пусть сияет вам всегда
Счастье самым ярким светом,
Не тревожьтесь никогда,
Рой забот уносит ветром!
С днем крещения Руси,
С праздником церковным.
Всех Господь спаси и сохрани,
Желаем жизни доброй.
Ясных дней и веры чистой,
Крепкого здоровья.
Вам я желаю оптимизма,
Жить окруженными любовью.
***
Крещение Руси для нас —
Церковное событье.
Владимир князь осуществил
Великое открытие.
И с той поры крещен народ,
Детей с рожденья крестят.
Чтоб с верой жили, добротой,
Несли благие вести.
***
С Днем крещения Руси
Вас я поздравляю,
Пусть под защитою Христа
Живет страна родная.
Добра желаю, мира,
Спокойствия, любви,
Желаю, чтобы веру
Мы в душах берегли.
Пусть на дела нас добрые
Господь благословляет,
И пусть Русь крещеная
Живет и процветает.
Источник: pozdravok.ru