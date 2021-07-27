Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома
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Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома

4:00:167/27/2021Фото: pixabay.com
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Эксперты предложили шесть эффективных и естественных решений для борьбы с назойливыми вредителями.

комар
Этим летом вредители будут массово появляться, привлеченные более высокими температурами, и проникать в дома людей в поисках пищи или убежища

Этим летом вредители будут массово появляться, привлеченные более высокими температурами, и проникать в дома людей в поисках пищи или убежища. Эксперты предложили шесть эффективных и естественных решений для борьбы с назойливыми вредителями.

Летняя погода привлечет множество жутких ползучих и летающих насекомых, многие из которых хотят воспользоваться открытыми окнами и дверями людей. Люди могут обнаружить, что им нужно бороться с заражениями или устойчивыми популяциями в течение следующих нескольких месяцев, и у них есть много вариантов, доступных для них. Но понятно, что некоторые домовладельцы могут захотеть избегать использования самых абразивных или химических смесей, и у экспертов с Gardenning есть одни из лучших натуральных альтернатив, пишет express.co.uk.

Слизни

Слизни, как правило, выходят наружу в сырую погоду, оставляя слизистую грязь, когда попадают внутрь жилища.

Специалисты рекомендуют укрепить границу между окнами или дверями и внутренней частью дома.

Гравий или древесная стружка должны держать их подальше от дверей, как и медная лента с липкой основой, которая может производить электрические заряды.

Мухи

Эксперты предлагают рецепт натурального репеллента от мух. Для репеллента достаточно смеси одной чайной ложки кайенского перца с стаканом воды в пульверизаторе. Люди должны взять это и распылить его на дверные проемы, окна и везде, где они видят скопление мух.

Осы

Осы и шершни, их близкие родственники, спускаются на берег в самые теплые температуры.

Этим насекомым не нравится сильный запах мяты, и они будут избегать мест, где люди распыляют ее.

Лучший способ распределить его - опять же, с помощью аэрозольного баллончика, используя смесь из одной части масла мяты перечной и пяти частей воды.

Тараканы

Тараканы имеют тенденцию заходить внутрь только тогда, когда есть отходы, которые можно использовать, например, старая еда.

У них есть инстинктивное отвращение к кошачьей мяте, которое удержит их, если тактически расположить их вокруг потенциальных точек входа.

Люди также могут привлечь их клевитом, добавкой для лошадей, которую предпочитают тараканы, которая также убивает их.

Муравьи

Муравьи очень активны летом и проникают в дома людей разными способами: через двери, окна или трещины в половицах.

Они выстраиваются  в длинные очереди, унося к своим гнездам остатки пищи.

Еще раз, люди должны взять свои бутылки с распылителем и влить уксус и воду в растворе 50/50, чтобы убить и отпугнуть муравьев.

Комары

Как один из самых опасных летних вредителей, люди разработали несколько методов отпугивания комаров.

Они, как правило, врываются в самые теплые ночи и ненавидят лаванду.

Растирание измельченных цветов о незащищенные участки тела будет держать их подальше, а эвкалиптовые эвкалиптовые деревья обладают аналогичным скрытым эффектом.

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