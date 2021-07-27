Препарат ремдесивир очень эффективен в лечении коронавируса, доказали ученые
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Препарат ремдесивир очень эффективен в лечении коронавируса, доказали ученые

2:00:097/27/2021Фото: https://www.flickr.com/
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Лекарство было первоначально разработано более десяти лет назад для лечения гепатита С и простудного вируса, называемого респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Лечение Covid: исследование показало, что ремдесивир эффективен против ключевого фермента, вызывающего COVID-19
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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Препарат, используемый для лечения гепатита С и других простудных вирусов, показал свою эффективность, поскольку он вмешивается в один из ключевых ферментов, необходимых вирусу для репликации РНК, предотвращая размножение вируса.
Пандемия COVID-19 заставила исследователей и ученых срочно потребовать эффективных и безопасных противовирусных препаратов для предотвращения и защиты от вируса. Лекарство было тщательно изучено исследователями, которые утверждали, что доказали свою эффективность в предотвращении COVID-19, пишет https://www.express.co.uk
Ученые из Университета Альберты показали, что препарат ремдесивир очень эффективен в остановке механизма репликации коронавируса, вызывающего COVID-19.

Исследование было опубликовано в Журнале биологической химии. Исследователи обнаружили, что ремдесивир  помогает бороться с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), связанным с COVID-19.

Ремдесивир - это противовирусный препарат, нацеленный на ряд вирусов.

Лекарство было первоначально разработано более десяти лет назад для лечения гепатита С и простудного вируса, называемого респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Исследования, проведенные на клетках и животных, показали, что ремдесивир эффективен против вирусов семейства коронавирусов, таких как ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

Коронавирусы имеют геномы, состоящие из рибонуклеиновой кислоты (РНК) с лекарством, которое, как было показано, мешает одному из ключевых ферментов, необходимых вирусу для репликации РНК, предотвращая размножение вируса.

«Мы были оптимистичны, что увидим такие же результаты против вируса SARS-CoV-2», - сказал Маттиас Гётте, заведующий кафедрой медицинской микробиологии и иммунологии Университета А.

«Мы получили почти те же результаты, что и ранее, с MERS, поэтому мы видим, что ремдесивир является очень мощным ингибитором полимераз коронавируса. Если вы нацелитесь на полимеразу, вирус не сможет распространяться, поэтому это очень логичная цель для лечения. Эти полимеразы коронавируса неаккуратны, и их вводят в заблуждение, поэтому ингибитор включается много раз, и вирус больше не может реплицироваться».

Полимераза - это любой из нескольких ферментов, которые катализируют образование ДНК или РНК из веществ-предшественников в присутствии ранее существовавшей ДНК или РНК, выступающей в качестве матрицы.

Согласно многочисленным исследованиям, ремдесивир является очень мощным ингибитором полимераз коронавируса, демонстрируя его потенциал в борьбе с COVID-19.

Ремдесивир - один из нескольких препаратов, которые Всемирная организация здравоохранения ускоренно направляет на испытания, сравнивая потенциальные методы лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 в десятке стран.
Гётте сказал, что вызывает разочарование, что противовирусные препараты, обнаруженные во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году, которые, возможно, были эффективны и против COVID-19, никогда не были переведены в широко доступные методы лечения, в основном из-за огромных затрат в разработке новых лекарств.

«На этот раз очевидно, что мы должны пересечь финишную черту», ​​- добавил он. - Десять миллиардов долларов - это много, огромная сумма. Но в контексте этой пандемии и затрат, связанных с этой пандемией, это ничто»

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