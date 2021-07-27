Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса
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26.07
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Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса

3:00:177/27/2021Фото: BruceBlaus/commons.wikimedia.org/
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Наибольшее беспокойство по поводу тромба вызывает ТГВ, который разрывается и вызывает тромбоэмболию легочной артерии.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Тромбоз глубоких вены: хотя сгусток крови может затронуть любого, определенные факторы риска, такие как госпитализация, беременность, рак и некоторые виды лечения рака, могут увеличить вероятность его развития. Было много разговоров о вакцинах против Covid, вызывающих образование тромбов. Каковы семь основных симптомов, которые, по мнению экспертов, нельзя игнорировать?

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) - это сгусток крови, известный как тромбоз, который образуется в глубоких венах, расположенных на руках или ногах. ТГВ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В некоторых случаях это может привести к летальному исходу. Какие семь признаков указывают на ваш потенциальный риск ТГВ?

Эксперты предупреждают, что до половины людей с ТГВ будут иметь долгосрочные осложнения из-за повреждения вены ноги, в которой слишком долго остается кровь, пишет https://www.express.co.uk

Человек может заметить боль, отек и покраснение, которые могут привести к открытым язвам, если их не лечить на ранней стадии.

Наибольшее беспокойство по поводу тромба вызывает ТГВ, который разрывается и вызывает тромбоэмболию легочной артерии.

Если сгусток не слишком большой и вы достаточно быстро получите правильное лечение, вы можете выздороветь от этого, хотя может быть некоторое долгосрочное повреждение легких.

Семь признаков ТГВ могут включать:

Боль
Припухлость
Тепло
Покраснение
Судороги в ногах, часто начинающиеся в икроножной мышце
Боль в ноге, усиливающаяся при сгибании стопы
Голубоватое или беловатое изменение цвета кожи

Одна необычная особенность этих сгустков крови - низкий уровень тромбоцитов и редких антител в крови.

-Это повышает вероятность того, что вакцина может быть причинным фактором в этих редких и необычных случаях тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST), хотя мы еще этого не знаем, поэтому срочно необходимы дополнительные исследования, - сказал профессор Дэвид Верринг из Институт неврологии UCL сообщил BBC News.

Сгустки крови могут быть опасными для жизни, поэтому вы должны серьезно относиться к любым потенциальным симптомам.

Как сообщалось 21 апреля, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) получило отчеты желтой карты о 209 случаях крупных тромбов с тромбоцитопенией с момента получения вакцины AstraZeneca.

Данные свидетельствуют о том, что у более молодых людей после вакцинации наблюдается повышенная частота образования тромбов. Одним из наиболее опасных состояний, вызываемых свертыванием крови, является тромбоэмболия легочной артерии, которая требует неотложной медицинской помощи.

Люди, которые не могут дышать или замечают, что кто-то потерял сознание, должны позвонить в службу 999 или посетить A&E.

Одна треть случаев тромбоэмболии легочной артерии может убить сразу.

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