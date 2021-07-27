После ночных гроз похолодание надвигается 27 июля в Бердск
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После ночных гроз похолодание надвигается 27 июля в Бердск

6:30:007/27/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер южный переходом на северо-западный 7-12 местами порывы ночью при грозах шквалы до 25м/с.

Температура воздуха ночью +8, +13 по востоку до+18 похолодание, днем +19, +24°С
Температура воздуха ночью +8, +13 по востоку до+18 похолодание, днем +19, +24°С

Метеорологическая обстановка на 27 июля в Бердске от МЧС.

Нас ожидает переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, ночью по востоку местами сильные дожди, ливни, грозы, град, ночью и утром при прояснениях туманы. Ветер южный переходом на северо-западный 7-12 местами порывы ночью при грозах шквалы до 25м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 по востоку до+18 похолодание, днем +19, +24°С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 27-30.07 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Во второй половине дня 26 - ночью 27.07 ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 17-22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с.

Народный праздник День Акилы отмечается 27 июля 2021 года (по старому стилю – 14 июля).

Традиции и обряды
Люди сторожат поля. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Они могут навредить урожаю, неубранному сену. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молнии нанес как можно меньше ущерба.

Дозорные также следят за тем, чтобы нечистая сила не обманула людей и не пробралась в дом. По народному поверью, в День Акилы она может проникнуть на землю. Нечисть устремляется в завихрение воздуха над полем и принимает образ домашней живности – птицы или животного. В таком облике она проникает в дома. Нечисть посильнее может обернуться ребенком, прикинуться сиротой, разжалобить человека и попросить приюта.

В этот народный праздник люди задабривают Полевого (существо, которое живет на полях). В конце рабочего дня для него в последнем ряду срезанных злаков оставляют небольшой сноп колосьев, рядом ставят кашу в горшочке. Такой обряд проводят для того, чтобы Полевой помогал сберечь посев от ненастья и вырастить хороший урожай в следующем году.

Дети собирают грибы в лесу.

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