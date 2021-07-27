Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом

4:30:487/27/2021Фото: https://pcr.news/
0

По словам врачей, он не только увеличивает выживаемость и время восстановления, но и позволяет избежать перевода пациентов в реанимацию.

На каждые 25 пациентов, получавших тоцилизумаб вместе с дешевым стероидом, который уже обычно вводится, будет спасена дополнительная жизнь
На каждые 25 пациентов, получавших тоцилизумаб вместе с дешевым стероидом, который уже обычно вводится, будет спасена дополнительная жизнь
Сюжет: Третья волна коронавируса
Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса

Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавирусаПрепарат ремдесивир очень эффективен в лечении коронавируса, доказали ученыеЕщё 398 новости

Коронавирус атакует со всех сторон, а методы лечения, меняющие правила игры, снижают уровень смертности в больницах. Лекарство от артрита тоцилизумаб ( также известный как атлизумаб) может помочь в  борьбе с COVID-19.

Доказано, что тоцилизумаб улучшает показатели выживаемости при приеме поверх стероидов, пишет  https://www.express.co.uk
На каждые 25 пациентов, получавших тоцилизумаб вместе с дешевым стероидом, который уже обычно вводится, будет спасена дополнительная жизнь.

По словам врачей, он не только увеличивает выживаемость и время восстановления, но и позволяет избежать перевода пациентов в реанимацию.

Исследователи, участвовавшие в клинических испытаниях тоцилизумаба, заявили, что примерно половина людей, госпитализированных с Covid, могут получить пользу от лечения.

Их выводы основаны на клиническом исследовании, в котором приняли участие более 4000 добровольцев.

Половине пациентов с Covid вводили тоцилизумаб капельно, наряду с обычным уходом со спасительным дешевым стероидным препаратом под названием дексаметазон.

В этой группе по сравнению с другой группой, не получавшей новый препарат:

Тоцилизумаб снижает риск смерти - 596 (29 процентов) пациентов в группе тоцилизумаба умерли в течение 28 дней по сравнению с 694 (33 процента) пациентами в группе обычного лечения.
Это снизило вероятность того, что пациенту понадобится искусственная вентиляция легких или он умрет с 38 до 33 процентов).
По словам исследователей, сочетание тоцилизумаба и дексаметазона должно снизить риск смерти примерно на треть для пациентов, получающих кислород, и вдвое - для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

-Использование в сочетании друг с другом оказывает существенное влияние. Это хорошая новость для пациентов и хорошая новость для медицинских служб, - говорит профессор Мартин Ландрей.

Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
Новая информация о состоянии МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Громкое заявление Ракицкого о сборной России
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
коронавирустоцилизумабатлизумаб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем лечились вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом
4:30:48 7/27/2021
Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома
4:00:16 7/27/2021
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома
Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса
3:00:17 7/27/2021
Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса
Семь самых мудрых знаков зодиака назвали астрологи
2:30:41 7/27/2021
Семь самых мудрых знаков зодиака назвали астрологи
Препарат ремдесивир очень эффективен в лечении коронавируса, доказали ученые
2:00:09 7/27/2021
Препарат ремдесивир очень эффективен в лечении коронавируса, доказали ученые
Симптомы камней в почках: 7 первых сигналов, на которые срочно нужно обратить внимание
1:30:59 7/27/2021
Симптомы камней в почках: 7 первых сигналов, на которые срочно нужно обратить внимание
Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 26 июля 2021 года
1:00:19 7/27/2021
Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 26 июля 2021 года
Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?
12:30:51 7/27/2021
Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?
Что делать, если вы уронили ключи в шахту лифта
11:20:56 7/26/2021
Что делать, если вы уронили ключи в шахту лифта
Вора в законе Дато Краснодарского отправили в колонию строго режима: Город остался без смотрящего
11:20:55 7/26/2021
Вора в законе Дато Краснодарского отправили в колонию строго режима: Город остался без смотрящего