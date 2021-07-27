Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом

Коронавирус атакует со всех сторон, а методы лечения, меняющие правила игры, снижают уровень смертности в больницах. Лекарство от артрита тоцилизумаб ( также известный как атлизумаб) может помочь в борьбе с COVID-19.
Доказано, что тоцилизумаб улучшает показатели выживаемости при приеме поверх стероидов, пишет https://www.express.co.uk
На каждые 25 пациентов, получавших тоцилизумаб вместе с дешевым стероидом, который уже обычно вводится, будет спасена дополнительная жизнь.
По словам врачей, он не только увеличивает выживаемость и время восстановления, но и позволяет избежать перевода пациентов в реанимацию.
Исследователи, участвовавшие в клинических испытаниях тоцилизумаба, заявили, что примерно половина людей, госпитализированных с Covid, могут получить пользу от лечения.
Их выводы основаны на клиническом исследовании, в котором приняли участие более 4000 добровольцев.
Половине пациентов с Covid вводили тоцилизумаб капельно, наряду с обычным уходом со спасительным дешевым стероидным препаратом под названием дексаметазон.
В этой группе по сравнению с другой группой, не получавшей новый препарат:
Тоцилизумаб снижает риск смерти - 596 (29 процентов) пациентов в группе тоцилизумаба умерли в течение 28 дней по сравнению с 694 (33 процента) пациентами в группе обычного лечения.
Это снизило вероятность того, что пациенту понадобится искусственная вентиляция легких или он умрет с 38 до 33 процентов).
По словам исследователей, сочетание тоцилизумаба и дексаметазона должно снизить риск смерти примерно на треть для пациентов, получающих кислород, и вдвое - для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.
-Использование в сочетании друг с другом оказывает существенное влияние. Это хорошая новость для пациентов и хорошая новость для медицинских служб, - говорит профессор Мартин Ландрей.