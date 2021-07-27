Почему нельзя пить алкоголь с антибиотиками?

Антибиотики – мощные антибактериальные препараты, изобретение которых позволило серьёзно сократить смертность от болезней, вызванных бактериями. Каждый пациент хотя бы раз в жизни прибегал к курсам антибиотиков, многие прибегнут снова.
Сочетание этих препаратов с алкоголем породило разные версии и в среде обывателей, и среди медиков. Одни считают, что любой антибиотик строго-настрого исключает спиртное, другие – что всё зависит от разновидности препарата. Вопрос пациентов сводится не только к одному «а можно ли?», больше волнует их «что будет, если всё-таки выпить?».
Накопление уксусного альдегида
Большинство видов антибиотиков в сочетании со спиртным приводят к дисульфирам-подобной реакции. Своё название она получила от препарата «дисульфирам», который используют при лечении запущенных случаев алкоголизма.
Спирт, «отменяющий» действие антибиотика – это всего лишь выдумка. Молекулы препарата остаются такими же эффективными, но не дают молекулам алкоголя вовремя покинуть организм. Для полного выведения спирта из кровотока ему нужно пройти несколько химических ступеней. Процессы протекают в печени – органе детоксикации. Спирт преобразуется там в уксусный альдегид. Антибиотики мешают ему покинуть организм, заставляя накапливаться.
Альдегид продолжает отравлять организм долгое время, вызывая неприятные симптомы – тошноту, рвоту, мощную головную боль, аритмию, слабость, нарушения дыхания и судороги. Пройдёт такое состояние нескоро, а если перебрать с алкоголем можно и вовсе умереть.
К счастью, к дисульфирам-подобной реакции приводят не все антибиотики. Среди них производные антибиотиков «метронидазол», «фуразолидон», «левомицетин», «цефоперазон» и «ко-тримаксазол». Риски накопления альдегида важно уточнить у врача, который назначил антибиотик.
Конец курса перечисленных препаратов не стоит сразу «праздновать» алкоголем – с момента последнего приёма должно пройти не меньше 72-х часов.
Нехватка ферментов
Иные антибиотики могут условно сочетаться с алкоголем, однако в разных организмах вести себя по-разному. Для выведения продуктов их метаболизма нужен фермент цитохром Р450 2С9. Он же помогает разлагать спирт.
При одновременном поступлении и алкоголя, и антибиотика, цитохрома может не хватить, и в организме останется что-то из токсинов. Это приведёт к таким же симптомам отравления, как и в случае с дисульфирам-подобной реакцией.
Угнетение нервной системы
Побочные действия многих противотуберкулёзных антибиотиков, вроде циклосерина, затрагивают центральную нервную систему во главе с мозгом. Среди них головокружение, сонливость, нарушения концентрации и внимания – всё то, что может «повлиять на управление автомобилем», как пишут в инструкции.
Седативный или расслабляющий эффект алкоголя, сочетаясь с «побочками» препарата, может привести к серьёзным последствиям, вплоть до нарушения дыхания, обморока, комы. Особенно высоки риски у пожилых и у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.